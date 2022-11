NIUSGEEK pone a prueba al Xiaomi 12T con procesador MediaTek | Fuente: RPP

Xiaomi tiene una logística impresionante para invadir el mercado global con diversos modelos de celulares en todas las categorías. Sin embargo, en los últimos años su táctica para impactar en todos los segmentos con ligeras variaciones aun nos tiene un poco confundidos, sobre todo porque los teléfonos actuales no son, necesariamente, superiores a los diseños de 2021. ¿Será el caso de este Xiaomi 12T que tenemos a prueba? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Xiaomi 12T: especificaciones técnicas

XIAOMI XIAOMI 12T DIMENSIONES 163.1 x 75.9 x 8.6 mm | 202 gramos PANTALLA AMOLED 6,67" 1220 x 2712 | 120 Hz | hasta 900 nits | CGG5 OS Android 12 | MIUI 13.0.4 CPU MediaTek Dimensity 8100-Ultra GPU + RAM Mali-G610 MC6 | 8 GB RAM LPDDR5 ALMACENAMIENTO 128 o 256 GB | UFS 3.1 | sin expansión microSDXC CÁMARA PRINCIPAL 108 MP, f/1.7, 24mm, 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS CÁMARA GRAN ANGULAR 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 CÁMARA SELFIE 20 MP, f/2.2, 1/3.47", 0.8µm CONECTIVIDAD 5G | WiFi 6 | BT 5.2 | GPS | NFC MULTIMEDIA Parlantes estéreo | Dolby Atmos | HDR10+ | 24-bit/192kHz audio SEGURIDAD Sensor de huella bajo pantalla, reconocimiento facial AUTONOMÍA 5000 mAh | Carga a 120W

El 12T ha sido presentado recientemente en Munich | Fuente: RPP

Xiaomi 12T: Un fresco “miniajuste” al diseño

De plano, te digo que no tiene un diseño más premium que el modelo 12 que hemos probado, pero sí representa una evolución frente al 11T del 2021 en este apartado. Los botones laterales son más pequeños, y las curvas ligeramente perfiladas refrescan la imagen de la versión anterior.

La parte superior tiene un acabado más brillante | Fuente: RPP

Reemplazamos la tapa glossy del 11T para darnos un acabado mate que acentúa el nuevo arreglo de cámaras que reduce la presencia del gran angular, en relación con el 11T, acercando el diseño al Xiaomi 12 de este año.

La tapa trasera es más opaca y repele mejor las huellas dactilares | Fuente: RPP

Si bien mantenemos el mismo orden de los botones y puertos que el 11T, el borde exhibe una combinación de materiales – los bordes superior e inferior son más brillantes – y un tono que parece dividir en tres el lateral del equipo tomando espacio del panel, el borde y la tapa trasera. Es, sin dudas, más bonito que el del año pasado.

Xiaomi 12T: una pantalla que nos da y nos quita

La pantalla gana en resolución y mantiene las 6,67 pulgadas | Fuente: RPP

El panel de 6,67 pulgadas gana en densidad de pixeles y logramos una resolución de 1220 x 2712, un poco mejor que la de 1080 que mantuvimos hasta el modelo 2021. Mantenemos la calidad de color y la tasa de refresco a 120 hercios con total fluidez.

Así luce el brillo del panel bajo luz directa | Fuente: RPP

El tema viene cuando comparamos la evolución de este 12T en temas de la versión de Gorilla Glass y el brillo máximo que obtenemos frente a luz directa. En el primer caso, bajamos de un Victus a un GG5 – evidente retroceso en temas de durabilidad -, mientras que pasamos de 1000 a 900 nitos como brillo máximo.

Podemos modificar la tasa de refresco y subir hasta los 120 hercios para mayor fluidez | Fuente: RPP

Rara decisión, sobre todo porque nos deja un poco desvalidos frente a caídas y ante sol muy intenso. Bueno, así son las decisiones.

Xiaomi 12T: MIUI 13 necesita un reajuste

El equipo lleva MIUI 13 sobre Android 12 | Fuente: RPP

Estamos ante la tradicional capa MIUI sobre Android 12, una combinación que ha sabido mejorar de a pocos y que ha encontrado en la versión 13 una oportunidad para mejorar el modo oscuro y la velocidad de actualizaciones.

Mantenemos las herramientas de multitarea y privacidad de contenidos | Fuente: RPP

Sin embargo, no notamos cambios radicales en temas de interfaz más allá de esos detalles. Tanto la AOD como la app de gestión y rendimiento siguen siendo idénticas a versiones previas, sin mostrar mejoras importantes.

El Always On Display no ha añadido novedades tras varias generaciones | Fuente: RPP

Tampoco vemos que Xiaomi vaya librándose de a pocos de su carga publicitaria, sugiriendo apps en ciertos recovecos del software. Incluso hay maneras de desactivar la publicidad – de ti hablo, inhabilitación del msa en el apartado de aplicaciones -, pero se esconden realmente bien ante el ojo del usuario menos curioso.

Contamos con una pestaña lateral cuando el Dolby Atmos se activa | Fuente: RPP

En líneas generales, ya hemos visto mucho de MIUI 13, y esperamos que la versión 14 elimine parte de la experiencia interrumpida en la navegación y la activación o desactivación de funciones – a ti te hablo, letrerito para la restauración del teléfono – en beneficio de nuestro tiempo.

Xiaomi 12T: Otro pasito atrás frente al 11T

El arreglo de cámaras destaca el lente principal de 108 MP | Fuente: RPP

Nada grave. Estamos ante un sensor de 108 MP con una configuración distinta al modelo 2021: 0.1 más apertura, un tamaño ligeramente menor en micras y la esperada estabilización óptica. No hay mucha distancia con el resultado del 11T, pero sí es evidente que ganamos en detalle gracias al OIS.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con zoom a 10X, la capacidad máxima | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con zoom a 10X, la capacidad máxima | Fuente: RPP

En el caso del lente gran angular mantenemos el lente del modelo anterior. Nada que resaltar.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

El quiebre aquí es la inclusión de un sensor de 2MP como lente macro y la eliminación del sistema híbrido de 5 MP que permitía tomas cercanas y hasta 50 mm de teléfono. Una pena haber perdido esto en el 12T. Es evidente la caída en calidad de fotos con este lente.-

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

En video no podemos usar el lente gran angular para videos a 60 fps, pero las capturas realizadas con el lente principal sí pueden variar la velocidad hasta los 240 fps.

La cámara selfie es una mejora consistente en hardware y gestión para el ingreso de luz. Tenemos un lente delantero más balanceado y que añade soporte para grabar a 60 fps, finalmente.

Foto con lente selfie | Fuente: RPP

Foto con lente selfie y modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente selfie y modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente selfie | Fuente: RPP

Es una constante nen este teléfono: nos traen novedades, pero a cambio de ausencias.

Xiaomi 12T: Un mejor rendimiento

El rendimiento no ha variado mucho respecto al modelo 11T | Fuente: RPP

Con una nueva generación de smartphones, llega una nueva generación de procesadores. MediaTek aporta el poder de Dimensity 8100 Ultra y sus 5 nanómetros, aunque no toma mucha distancia del 1200U que tuvimos en el modelo 2021. Pese a eso, la llegada de este nuevo chip permite la compatibilidad con RAM de tipo LPDDR5 y una liberación de procesos más eficiente.

Este es el score que lgré con las mediciones de 5G y WiFi | Fuente: RPP

Sin embargo, me parece raro ver ciertas limitaciones en la gestión del 5G, pues obtuve cuotas similares a las del 11T – entre los 150 y 200 mbps – en el mismo lugar en el que consigo más de 300 mbps en el Honor 70. En el caso del WiFi 6 no he tenido sobresaltos, aunque sí he registrado un par de caídas de señal en Bluetooth con los LG FP9.

Tenemos compatibilidad con Hi Res Audio | Fuente: RPP

La multimedia es deliciosa con este panel AMOLED y el sonido estéreo, y debo decir que la larga capa de enfriamiento de Xiaomi, alojada bajo el chasis, regula muy bien la temperatura del equipo cuando jugamos mucho rato. El sensor de huella deja de ubicarse en el borde derecho y se posa debajo de la pantalla sin sufrir en funcionamiento. Un elemento premium, por fin.

El sensor de huellas se encuentra bajo pantalla, a diferencia del modelo anterior que lo colocaba bajo el botón de bloqueo | Fuente: RPP

No hay dudas de que es un teléfono de buen fuste y que será empujado sin problemas, pero que no cae lejos del tremendo salto que significó el 11T respecto de su generación anterior.

Xiaomi 12T: Bienvenido al club de los 120W

El ladrillo exhibe con orgullo los 120W de carga | Fuente: RPP

No es un teléfono que destaque por autonomía, aunque debo decir que es más estable que el 12 Pro en este apartado. He podido usarlo sin problemas desde las 6am hasta las 10pm llegando con un residuo de 15% casi siempre.

Debemos activar la carga optimizada de manera manual | Fuente: RPP

La mejor noticia de todas es el sistema de carga de 120 W, que nos da carga completa de 0 a 100 en 23 minutos. Recuerda que debes activar la carga rápida al conectar el cargador y apagar la pantalla para acelerar la inducción de energía.

Xiaomi 12T: ¿vale la pena?

Es un equipo de buen balance, pero que no se ubica lejos del modelo del 2021 | Fuente: RPP

Sí, pero también el 11T o el 11T Pro. Es una jugada rara esta de “cambiar componentes” de una generación a otra, y tener una experiencia mejor en ciertos aspectos, pero reducida en otros. Se entiende que la pandemia provoca estos desbalances en los que se debe jugar con el stock, pero puede ser una práctica riesgosa si se aplica mal.

Xiaomi sigue manejando como nadie el calendario de lanzamientos, pero parece que se abruma a sí misma sin darle tiempo a que un equipo con menos de un año en el mercado pueda mantenerse atractivo a los usuarios. Esta versión me llevaría a decidir por el 11T si lo encontrara más barato, y es un problema que Xiaomi se buscó.

* Equipo cedido a préstamo por Xiaomi Perú desde el 17 de octubre hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: 2399 soles.