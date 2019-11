NIUSGEEK tuvo a prueba al Xiaomi Mi 9, equipo de gama alta | Fuente: RPP

Ya no es tan difícil hacer referencia a Xiaomi como marca dentro del bolo de renovación de equipos, y podemos ver cómo en todas las categorías encontramos uno o dos modelos de la empresa china disputando en especificaciones y precios un puesto fijo. Debo decir que, hasta ahora, los equipos de la compañía china han sabido responder a mis expectativas, y este nuevo producto debería mantenerse en esa idea, sobre todo cuando no tenemos un Mate 30 Pro en el mercado y la gama alta se queda con pocos jugadores en el sector. ¿Realmente valdrá la pena conseguir un Xiaomi Mi 9? Esta es la opinión de NIUSGEEK

Vamos con las especificaciones:

El equipo es muy ligero y suave al agarre | Fuente: RPP

Monolítico y cómodo

El Mi 9 lleva un diseño muy 2019, con bordes reducidos y espalda refractaria | Fuente: RPP

Estamos ante un equipo que se siente bien, capaz de jalar el ojo desde cualquier lado. Si bien tiene un diseño muy común – vamos, notch arriba y bordes delgados con una tapa trasera refractaria -, se agradece que sea muy fino al tacto y que sea realmente ligero.

Botones de volumen y bloqueo, y los tres lentes en la tapa trasera | Fuente: RPP

En el borde de aluminio 7000 se alojan varios componentes: arriba tenemos un emisor IR para controlar de manera remota varios dispositivos. Al lado izquierdo va la bandeja SIM – no tiene expansión microSD – y un botón de conveniencia para configurar a gusto. A la derecha mantenemos los botones de volumen y bloqueo, mientras que abajo descansa el puerto USB C, una bocina y un micrófono. Adiós al puerto de audífonos, pero puedes revisar modelos bluetooth de una buena vez.

De este lado se aloja el botón de conveniencia y la bandeja para nano SIM | Fuente: RPP

Si por agarre nos enamora, por protección nos decepciona un poco. Corning se encarga de la protección del Mi 9 (Gorilla Glass 6 adelante y 5 atrás), pero no tenemos certificación IP. Es una pena que aún no veamos a Xiaomi atreverse con la protección de los equipos, pues la competencia ya desarrolla esto por defecto en esa categoría – salvo excepciones – y es un añadido básico en 2019.

Parte inferior con un micrófono, el puerto USB-C y la bocina | Fuente: RPP

De más está decirte que es imposible mantenerlo limpio por 4 minutos. Afortunadamente viene un case de silicona en la caja.

La pantalla da mucha pelea

El Super AMOLED del XIaomi Mi 9 se luce | Fuente: RPP

Estamos frente a un buen panel Super AMOLED, y que es compatible con HDR10 y perfil de color DCI-P3. La multimedia se aprecia sin dificultad bajo luz muy fuerte, pero se pierde un poco con sol directo frente a Samsung, el propio iPhone y Huawei.

La calidad de colores en el panel es muy buena, y es compatible con HDR10 | Fuente: RPP

En respuesta al tacto va bien, no hay demora al pulsar y reaccionar. La tasa de refresco es de 60Hz, así que no hay mayor sobre salto en la suavidad de la interfaz. Además, la proporción 19.5:9 le queda bien al grosor del equipo, pues los gestos laterales son efectuados con solidez.

El panel cuenta con un sensor de huellas incorporado | Fuente: RPP

Este equipo cuenta con un sensor de huellas bajo pantalla, y funciona sin problemas. Casi 9 de 10 intentos han sido exitosos. Lo bueno es que añade funciones rápidas tras desbloquear el Mi 9 y mantener el dedo puesto. Es un menú emergente simple, con atajos a escáner, búsqueda y calendario.

Bajo luz muy intensa, el equipo no tiene problema en mostrar detalles de la pantalla | Fuente: RPP

Lo único que puedo criticar de este panel es su poca integración al cuerpo del equipo, pues la división es evidente. Ojalá el Mi 10 tenga una curva más suave.

MIUI 10 y la poca sorpresa

El Xiaomi Mi 9 lleva ANdroid 9 Pie desde caja con MIUI 10 | Fuente: RPP

Ya hemos repasado ampliamente el software de Xiaomi en otras reseñas, como la del Mi 9T (puedes verla acá). Lo bueno es que Xiaomi no se guarda trucos en las gamas, y pone el mismo software en sus equipos, sin importar la categoría. Para algunos usuarios, sin embargo, esto puede ser u punto en contra, pues el equipo no tiene una implementación diferencia.

MIUI cuenta con un menú desplegable bastante completo | Fuente: RPP

Android 9 va sin problemas con su personalización de MIUI 10. Las acciones sobre la multitarea, el orden del menú y la extrema configuración son detalles importantes. Además, la marca añade herramientas útiles para la privacidad, como el bloqueo por aplicación o el espacio secundario para protección de datos.

Punto adicional al botón de conveniencia lateral, que puede ser personalizado desde la opción “Botón AI”. Lo configuré de esta manera: un toque simple abre el asistente de Google, dos toques la cámara trasera y toque prolongado enciende la linterna. Realmente útil para tres funciones distintas.

La sorpresa en tres lentes

Este equipo no se reserva detalles cuando hablamos de la cámara. El trío de lentes destaca y por mucho. Contamos con un lente principal de 48 MP, un gran angular de 16 MP y un teleobjetivo de 12 MP. No vemos un sensor ToF para medir distancias, pero el equipo se porta muy bien.

Modo retrato con lente principal | Fuente: RPP

Zoom a 2X con mucha luz natural | Fuente: RPP

Lente principal bajo luz interior | Fuente: RPP

Modo retrato en contraluz solar | Fuente: RPP

Lente angular en contraluz | Fuente: RPP

Foto con ampliación digital desde el lente principal y sol directo | Fuente: RPP

Lente gran angular bajo luz interior | Fuente: RPP

Foto con lente principal. Nota el manejo de luz y sombras y el tono azul del cielo | Fuente: RPP

Disparo con gran angular y mucha luz solar | Fuente: RPP

Disparo con lente principal y mucha luz solar | Fuente: RPP

Disparo con lente teleobjetivo y mucha luz solar | Fuente: RPP

Disparo con lente teleobjetivo a 10X digital y mucha luz solar | Fuente: RPP

DIsparo en interiores con lente principal y baja luz | Fuente: RPP

En el caso del video, tenemos la posibilidad de grabar a 4K60fps, e incluye un modo de cámara lenta en 1080p a 960 fps. El acabado no es el mejor en poca luz, así que usa esto a plena luz del día para mejores resultados.

La cámara delantera se aloja en un notch en forma de gota | Fuente: RPP

La cámara delantera es realmente cumplidora. Sus 20 MP se lucen cuando tomamos fotos en modo retrato.

Selfie con modo retrato en post | Fuente: RPP

Selfie sin modo retrato y luz interior | Fuente: RPP

Selfie de noche en modo retrato y con iluminación de exteriores | Fuente: RPP

Selfie en modo retrato con mucha luz solar | Fuente: RPP

Selfie con luz solar directa y modo retrato | Fuente: RPP

Sin embargo, de noche el equipo abusa del proceso computacional, dando demasiado HDR a partes oscuras del equipo para compensar.

"Modo noche" desactivado con lente principal | Fuente: RPP

"Modo noche" activado con lente principal | Fuente: RPP

Angular de noche con objetos en movimiento | Fuente: RPP

Solo un detalle adicional: el software tiene un botón para activar el angular fuera del 1X y 2X. En todos los sistemas de tres cámaras, esto se integra de manera natural, pero aquí debes mover el dedo un poco más. Algo realmente tonto que merece ser corregido por software.

Titan demoledor

Bajo el chasis, llevamos un Snapdragon 855, 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento | Fuente: RPP

Ya desde el saque, el equipo es capaz de enfrentar tareas sin perder la paciencia. Lanza todo de manera eficiente y con velocidad. El Snapdragon 855 va bien para tareas pesadas, paso de apps y todo tipo de acciones.

La bocina inferior no es tan bueno como único soporte para la multimedia, y no tenemos una experiencia estéreo | Fuente: RPP

Esta unidad de prueba proporcionada por Claro Perú cuenta con 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno. SI bien el RAM anda bien, la capacidad se me hace insuficiente, sobre todo para una categoría que nos acostumbró a 128GB de partida.

En el tema de comunicaciones, el equipo se porta de manera eficiente bajo las bandas de la operadora. Esta es la velocidad registrada con el equipo en mis pruebas.

Seguramente no es la más veloz, pero el rendimiento en conectividad ha sido parejo en todos los momentos en que me conectaba, tanto dentro de casa como en transporte público y a cualquier hora. Suelo jugar mucho Pokemon Go y este Mi 9 ha respondido sin problemas a todas las exigencias del juego.

Este equipo no lleva radio FM, pero incorpora un emisor IR para controlar dispositivos externos. En temas de bluetooth, el equipo no perdió conexión con mis Galaxy Buds, mi Versa 2 de Fitbit y hasta el AKG N700 M2 que probé.

El sensor de huellas bajo pantalla nos permite lanzar 3 herramientas rápidas | Fuente: RPP

Fuera de la limitada capacidad en la gama alta, estamos hablando de un dispositivo bien equilibrado, de potencia y con sólida conexión a datos por operador.

El punto débil: la autonomía

El equipo cuenta con carga inalámbrica de 20 watts | Fuente: RPP

Si había algo que me preocupaba de este Mi 9, era la autonomía. Desde que vi esos 3300 mAh en las especificaciones, entendí que la exigencia de este equipo tenía un tope. La vida útil se mantuvo entre 10 a 12 horas – usualmente empiezo mi día a las 6:20 de la mañana y llego a cargar a las 7 de la noche, pero en este caso raspaba el 5% -, quedando un poco atrás frente a otras marcas de la categoría.

Sin embargo, hay dos detalles que quiero mencionar. El primero es que carga muy rápido, Al contar con Quick Charge 4 y una batería de ese tamaño, pues no hay tanto drama para la carga veloz.

Lo segundo es que tenemos carga inalámbrica rápida de 20 watts, así que si cuentas con un módulo de carga veloz sin cables este equipo podrá llenar la batería sin contratiempos.

Ese quizás sea el contrapeso que tenía con el equipo. Siempre que llegaba a las 2 de la tarde con 35 o 40%, lo cargaba en la oficina. Con eso pude compensar el drenaje veloz.

¿Vale la pena?

El Xiaomi Mi 9 se encuentra a 1979 soles en renovación o portabilidad en Claro | Fuente: RPP

Es aquí en donde debemos balancear las cosas. Frente al mercado de gama alta, este Mi 9 logra ser atractivo por precio. En el caso de la renovación o portabilidad, podrás encontrar el equipo en 1979 soles.

Este review se centra en el funcionamiento del equipo, su compatibilidad con redes y sus características más importantes frente a la competencia. En torno a esos temas, hay que considerar que empareja sin problemas la propuesta de la gama alta, menos en dos condiciones que hoy pueden ser claves: la protección contra el agua y la duración de la batería. En esos dos puntos, este Xiaomi se queda un paso atrás.

Este equipo migrará a Android 10 en los próximos meses | Fuente: RPP

Si ves las cámaras, el diseño, la pantalla, el rendimiento – me iría personalmente por un modelo de 128 GB – y el software, estamos ante la propuesta más rentable en la gama. Sin duda.

¿Qué podría estar cerca? Un LG G8s – mismo procesador, mismo RAM, tres cámaras, protección IP y ampliación de memoria interna -, el S10e – dos cámaras, pero con un software más dinámico – y algún otro que por ahí llegue a esos niveles. Creo que Xiaomi ha sacado un buen fierro, pero cojea en detalles. Y es ahí en donde el diablo opera para seducir. Conmigo estuvo cerca de lograrlo, he de confesar.

