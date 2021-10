Steve Jobs tenía un plan para incluir su software Mac OS en computadoras Dell. | Fuente: Flickr | Fotógrafo: Ann Yow-Dyson

Mientras Apple conmemoraba los 10 años del fallecimiento de su cofundador Steve Jobs, el fundador y director ejecutivo de Dell, Michael Dell, conversó con CNET sobre un acuerdo que pasó desapercibido en 1997.

Dell estuvo promocionando su nuevo libro Play Nice But Win: A CEO's Journey from Founder to Leader, y en unas declaraciones reflexionó sobre el legado de Jobs. "No puedes seguir las reglas y hacer que sucedan cosas increíbles. Steve fue ciertamente excepcional en ese sentido", dijo Dell sobre Jobs.

En 1993, Steve Jobs visitó la casa de Dell varias veces ese año para convencerlo de que adoptara el sistema operativo NeXT desarrollado por la empresa que Jobs fundó luego de su salida de Apple.

Michael Dell no aprobó la propuesta de Jobs por ser inviable económicamente. | Fuente: Flickr | Fotógrafo: Hartmann Studios

What If...? versión Apple

Según el informe, Dell se negó, argumentando la falta de interés de los consumidores por el software de Jobs. Luego, en 1997, Steve regresó a Apple como CEO interino, y le pidió a Dell que licenciara una versión de macOS construida sobre el software Mach de NeXT, la cual había sido portada en una máquina de arquitectura x86.

Jobs le dijo a Dell: "mira esto, tenemos esta computadora de escritorio Dell y está ejecutando Mac OS" y luego le preguntó: "¿Por qué no licencia el Mac OS?"

Sin embargo, hubo algunos problemas con la propuesta de Jobs, según Dell. Steve no quería que Apple pagara una tarifa de licencia por cada PC vendida con Mac OS; el plan de Jobs era que Dell "cargara Mac OS junto con Windows y que el cliente eligiera qué software usar, luego pagaría a Apple por cada PC Dell vendida".

El plan de Jobs era hacer que el cliente eligiera entre una Dell con Windows o Mac OS. | Fuente: Flickr

¿Por qué no surgió el plan de Jobs?

Dell recuerda esta anécdota con una sonrisa y dijo que el trato fue un buen intento de Jobs, pero no era "una propuesta económica que tuviera mucho sentido", ya que tendría que pagar a Apple mucho dinero en tarifas de licencia incluso si los compradores de PC no usaban Mac OS.

Otro problema era que Jobs no garantizaba el acceso a Mac OS tres, cuatro o cinco años después, y eso podría dejar a los clientes de Dell con Mac OS sin suerte a medida que el software iba evolucionando.

"Podría haber cambiado la trayectoria de Windows y Mac OS en las PC”, dice Dell. "Pero obviamente, fueron en una dirección diferente".

Por otro lado, en una entrevista separada con CNBC, Dell dijo que Apple ha "continuado innovando", pero de una manera que es "ciertamente diferente de lo que habría hecho Steve".

