Los productos de Apple tienen gran acogida en territorio nipón. | Fuente: Doga Kobo

A pesar de que la presencia de los productos de Apple sea inmensa en su país de origen, existe otro territorio en el que la compañía de Cupertino reina con puño de hierro frente a otras marcas de tecnología: Japón. Las invenciones con el logo de la manzana mordida como iPhone son artículos codiciados en dicha nación y la referencia constante en obras de la cultura popular lo pone en evidencia.

Es por esta razón que la división japonesa de Apple ha lanzado un nuevo comercial de enfocado en MacBook, la ‘laptop’ de la compañía, en el que recopila todas las apariciones de este dispositivo en diversos animes como Mr. Osomatsu, Keroro Gunsou, New Game! y las influyentes películas del director Makoto Shinkai: Your Name y Weathering with You.

Además de ser gracioso y mantener un ritmo activo, el comercial nos muestra el impacto que tiene una marca como Apple en la sociedad japonesa a pesar de no ser una compañía nacional. Es interesante ver que, como suele ocurrir en este tipo de casos, el logo de la empresa ha sido parodiada cambiándolo con diversas frutas pero el diseño de la laptop aún la hace fácilmente reconocible.

Además, en el video se pueden apreciar otros productos igual de populares de la compañía de la manzana mordida como los recientes AirPods y los icónicos audífonos de color blanco EarPods. A continuación, puedes ver el comercial:

Comercial de Apple Japan que muestra las apariciones de MacBook en animes. | Fuente: Apple

No cabe duda de que si eres un asiduo usuario de productos de Apple o si te gustan algunos de los animes mostrados en el video, te producirá un sentimiento de satisfacción al terminar de verlo.

