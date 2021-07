Esta es la Asus Zen AiO 24. | Fuente: Asus

Las All in One son un segmento de mercado marcado por las Mac, pero Windows también tiene opciones.

Revisamos la Asus Zen AiO 24, basada en plataforma Ryzen 5000 en su versión móvil.

Diseño

Asus se quiere diferenciar de plano de la oferta de Apple con un diseño que apuesta al color blanco con toques dorados.

La pantalla IPS Full HD de 23.8” tiene contornos delgados, pero está “adornada” por otras características del diseño. Los parlantes y la webcam incluida tienen gran presencia.

La base y soporte tienen una atractiva configuración con la posibilidad de inclinar la computadora-

Asus ofrece dos puertos USB 2.0, dos USB 3.2, un conector USB-C, puerto LAN RJ45 y un puerto para audio. En este modelo, tenemos solo una salida HDMI, por lo que no podremos usar la All In One como monitor externo.

La energía llega gracias a un adaptador. Este modelo solo tiene salida HDMI. Los periféricos inalámbricos funcionan con un adaptador. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Los puertos laterales. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Configuración

Dentro de la Asus Zen AiO tenemos un Ryzen 7 5700U, un procesador potente, pero con un consumo (y por ende temperaturas) bajo, apenas 15W.

Si bien es un procesador móvil, que principalmente vemos en laptops, tiene mucho que dar con 8 núcleos y 16 hilos.

AMD usa una base 1,800 MHz para mantener el bajo consumo, pero este Ryzen 5000 puede llegar a 4,350 MHz cuando la tarea lo requiere.

El Ryzen 7 5700U incluye gráficos integrados Radeon, que dan una experiencia decente en títulos multijugador de eSports tipo Dota 2 o Valorant.

Con 8GB de RAM en un solo módulo y en single channel, la plataforma Ryzen 5000 parece un poco desaprovechada.

El combo de 256GB de almacenamiento SSD NVMe y 1TB de disco duro es bueno.

La cubierta trasera es fácil de sacar, por lo que es sencillo cambiar el disco duro. Otros componentes tienen un acceso más difícil. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Experiencia

La Asus Zen AiO 24 es una buena computadora para las tareas cotidianas (teletrabajo) y es capaz de un buen desempeño multitarea.

Es un buen punto de inicio para tareas como el diseño y videojuegos ligeros también pueden dar una buena experiencia.

WiFi 6, complementado de teclado y mouse inalámbricos incluidos (utilizando un adaptador USB) nos liberan de cables enredados.

¿Vale la pena?

El procesador Ryzen 7 5700U es más que suficiente para tareas cotidianas y detalles como WiFi 6 y sonido Harman Kardon ponen a este modelo por encima del promedio.

Lo que no nos gusta es no encontrar en este modelo ENTRADA HDMI que le pueda dar más utilidad al dispositivo como monitor.

Una webcam mejor más allá de los 720p también sería una buena adición en tiempos en los que las videollamadas están tan presentes.

El teclado es cumplidor. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Mouse inalámbrico. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Es una buena opción para quienes buscan All in One con Windows, tal vez mucho más atractiva con una pequeña rebaja que justifique algunos puntos flancos.

Resumido

😁 Buen procesador.

😁 Gráficos integrados por encima del promedio.

😁 Buena pantalla y sonido Harman Kardon.

😁 Almacenamiento NVMe.

🙂 Periféricos inalámbricos.

🙂 Soporte de metal que permite ajustar el ángulo.

😪 8GB de RAM.

🙄 Webcam de 720P. Podría ser mejor considerando el tamaño que ocupa.

😡 No tiene entrada HDMI para usar la pantalla como monitor externo.