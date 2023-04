Ahora podrás llamar y recibir mensajes a través de la app Phone Link de Microsoft. | Fuente: Microsoft

Microsoft ha anunciado que oficialmente está dando soporte para iMessage a todos los usuarios de iPhone en su plataforma Windows 11.

A través de la app Phone Link, los usuarios de este sistema operativo podrán enviar mensajes sin necesidad de tocar su celular.

Así funciona la appa en PC

El llamado enlace móvil nos permitirá emparejar el iPhone con la PC con el sistema Windows 11.

Mediante este medio, los usuarios podrán realizar y recibir llamadas y mensajes, además de ver las notificaciones del iPhone en la pantalla de PC.

Para tener esta función, debes descargar la app Phone Link en tu PC para conectarlo con el iPhone mediante la conexión Bluetooth. Al momento de emparejarlo, se enviará un código QR para el escaneo.

Eso sí, al ser una app de Microsoft, no estarán todas las funciones al 100 % del iMessage.

Por ejemplo, el historial completo de mensajes no se sincronizará, sino que solo se verán las imágenes que hayan sido enviadas o recibidas cuando el iPhone estaba conectado mediante la app; las notificaciones de los mensajes no se eliminarán del celular, no se podrán enviar fotos ni videos y no se mostrarán las conversaciones grupales.

De a pocos

Aunque la funcionalidad esté limitada, es un gran paso para que iOS también sea utilizable en Windows.

Hace poco, Microsoft también mejoró la compatibilidad de iCloud Photos con la última versión de su sistema operativo, por lo que cada vez es más cómodo estar en esta situación.