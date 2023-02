Intel renueva sus NUC. | Fuente: RPP

El “cubito” como computadora no solo es monopolio de Apple con sus Mac mini. Desde hace años, Intel ha impulsado los NUC. Probamos uno de sus modelos más recientes.

¿Qué es un NUC?

Todo viene de Next Unit of Computing, el concepto de Intel de proveer “esqueletos” con lo básico para brindar computadoras a diferentes tipos de usuarios.

Intel ha impulsado los NUC desde 2013, pero podemos decir que la más reciente generación nos genera mucho más interés, especialmente desde que el diseño híbrido introducido en la 12ª generación ha “chorreado” a los NUC.

En NiusGeek probamos el Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSKi7. Y sí, notamos el problema de posicionamiento. Es mucho más fácil decir “Mac Mini 2022”.

Este NUC viene con el Intel Core i7-1260P, un procesador móvil centrado en la eficiencia, algo que es bienvenido cuando hablamos de una computadora compacta.

Cuatro núcleos de rendimiento y 8 de eficiencia hacen este formidable CPU que va hasta 4.70 GHz.

Depende del usuario proveer la RAM y almacenamiento, además del sistema operativo. Pero el NUC que probamos contaba con 16GB de RAM DDR4 a 3,200 MHz y 500 GB de almacenamiento NVMe. El NUC además tiene un slot extra para almacenamiento SATA de llave B.

Interior del NUC. | Fuente: RPP

¿Para qué nos sirve este NUC?

El Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSKi7 nos brinda una experiencia bastante competitiva y sin problemas termales. En nuestras pruebas, no pasó de los 81°C. Nada mal.

Con 35W de TDP, logra un rendimiento que se acerca bastante a las gamas Core i5 o Ryzen 5 de actual generación. Eso sí, en una escala mucho más pequeña.

Este NUC no carece de conectividad. Cuenta con 2 puertos HDMI 2.1 y puede soportar dos pantallas más vía conectores Tipo C (DP 1.4). Al frente brinda dos puertos USB 3.2 y puerto combo de Audífono/micrófono, en la parte trasera brinda otro USB 3.2, un USB 2.0 y dos conectores USB 4 (Tipo C y con Thunderbolt 4).

Buena cantidad de puertos en el NUC 12 Pro de Intel. | Fuente: RPP

Y por supuesto, al tratarse de Intel no puede faltar Wi-Fi 6. En este caso su versión mejorada, Wi-Fi 6E.

Tal vez lo más anticuado es el conector AC, que nos obliga a llevar un cargador. En un dispositivo con un TDP de 35W, fácilmente pudimos ver otro conector USB-C para la energía.

¿Vale la pena el Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSKi7?

Rara vez alguien entra a una tienda de computadoras pensando que va a comprar un NUC. Pero hay una propuesta interesante, especialmente si ya cuentas con periféricos y necesitas una computadora con Windows realmente portátil y lo suficientemente potente para labores de ofimática e incluso edición de fotos.