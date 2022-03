Este es el MX Keys Mini de Logitech | Fuente: RPP

Escoger un teclado no es fácil. Requiere tiempo de adaptación, responder a nuestras funciones básicas y sentirse cómodo para largas jornadas de trabajo. Logitech, sabiendo estas necesidades, cuenta con un modelo que, por practicidad y eficiencia, deberías considerar para tu escritorio, sin importar en dónde estes. NIUGEEK tiene a prueba al MX Key Mini.

Logitech MX Keys Mini: especificaciones técnicas

LOGITECH MX KEYS MINI TAMAÑO 132.0 x 296.0 x 21.0 mm PESO 506.4 g CONECTIVIDAD Bluetooth 5 | puerto USB-C para carga | Easy Switch COMPATIBILIDAD Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android, Ios AUTONOMÍA hasta 10 días con retroiluminación SOFTWARE Logi Options MATERIAL Plástico RETROILUMINACIÓN 6 grados de retroiluminación | sensores de proximidad | LED en caps

El teclado es retroiluminado, alimentado por su propia batería | Fuente: RPP

Logitech MX Keys Mini: Lo que debes saber

Un tamaño ideal para llevarlo. Esta es la versión reducida del tradicional MX Keys, y es evidente la ausencia de una serie de apartados. Estamos ante un sistema de teclas, muy similar al que encontramos en una laptop, por ejemplo, casi en distribución como en viaje. En la caja nos encontramos con el teclado y un cable USB-A a USB-C para carga.

Las teclas tienen un acabado ma´s gentil a las yemas de los dedos, con ligeras curvas | Fuente: RPP

Sobrio, elegante y funcional. Este MX Keys Mini tiene la capacidad de resumir en pocas teclas lo que necesitas. Nos encontramos con una fila de teclas de función con opciones preinstaladas, teclas de bloqueo de sesión y un estampado distintivo blanco (para Mac) y negro (para Windows) en las teclas que comparten función. Además, a diferencia de teclados con luminosidad RGB, cuenta con una opción de retroiluminación que no distrae y que se centra en el color blanco y en distintos niveles de luminosidad. Esto evidentemente afecta la duración de la batería, pero le añade también un elemento de ayuda visual. Punto adicional por incluir un sensor de proximidad para encender las teclas si mantenemos activa la retroiluminación.

En la parte trasera nos encontramos con el switch de encendido y el puerto de carga | Fuente: RPP

Silente. Es lo que puedo rescatar de este MX Key Mini tras usarlo por varias semanas y viniendo de un RAZER Huntsman TKL con teclas mecánicas. Aquí no solo no hay cables que me mantengan en una sola posición frente a la pantalla, sino que el ruido al teclear se reduce en un 85% en promedio. Salvo la barra espaciadora, las demás teclas son realmente quietas, fáciles de pulsar y de muy baja latencia.

Estos tres botones te permiten cambiar rápidamente entre 3 dispositivos conectados | Fuente: RPP

Easy Switch. Esto, seguramente, es lo que más disfruté del teclado. Estuve probando la Lenovo Yoga Tab 13, y decidí escribir la reseña de ese equipo usando la Tablet y este MX Keys Mini, casi como una laptop con Android. Fantástico, porque regresaba a la PC con el botón de emparejamiento. Podemos añadir 3 distintos equipos por Bluetooth, y seguir haciendo nuestro trabajo.

Incluso se puede emparejar al TV para escribir | Fuente: RPP

En la app podemos ver a qué equipos estamos conectados | Fuente: RPP

F6: Botón de dictado | F7: Botón de emoji | F8: Captura de pantalla | F9: MUTE | Fuente: RPP

Emoji, captura, silencio. Estas tres teclas son realmente útiles si estás en medio de una dinámica social/laboral y necesitas transitar entre mensajes personales y herramientas de trabajo. Para empezar, el botón emoji lanza el cajón de emojis de Windows a la altura del cursor y sin la necesidad de hacer combinaciones de teclas. La tecla de captura nos permite activar el menú de screenshots en Windows y destacar porciones de pantalla o todo lo que vemos, para luego guardar esa instantánea del escritorio. Finalmente, contamos con una tecla para silenciar el micrófono que tengamos configurado, algo realmente útil para sesiones por Zoom o Teams.

En la app Logitech Options podremos configurar las funciones de la fila F | Fuente: RPP

Teclado configurable. Una de las cosas que me gustó de este dispositivo es una posibilidad de configurar las teclas de función; de tal manera de que no solamente ejecuten las órdenes que vienen ya preinstaladas, sino que, a través de la aplicación “LOGI options”, podemos configurar la función de cada una de estas teclas y cambiar las que vienen por defecto. Incluso podemos hacer una copia de seguridad de nuestras opciones en caso de que tengamos que reinstalar el sistema operativo, para que podamos obtener las mismas funcionalidades al momento de reinstalarlo, y todo gracias a nuestra cuenta de Logitech. Basta simplemente con instalar el software que viene junto con el teclado, actualizar los drivers y, de esa manera, ya tienes disponible la capacidad de configurar y personalizar la función de la fila, desde la F4 hasta la F 12. En mi caso, añadí reproductores de música en distintas teclas y, de esa manera, pude controlar mejor lo que escuchaba, algo que prefiero en los teclados. Ojo que podemos abrir programas directamente desde las teclas F.

Así luce la herramienta de dictado. Realmente ayuda mucho tener un acceso directo. | Fuente: RPP

Un dictado por voz eficiente. Tenemos un sistema que nos permite reconocer la voz directamente, al hablarle al teclado. Basta con seleccionar la tecla F 6 sin función para acceder al dictado por voz. Si bien es cierto no está disponible para Perú, puedes configurar el idioma de Windows a México y es ahí en donde este servicio puede funcionar sin ninguna limitación. De hecho, a través de las pausas podemos añadir también signos de puntuación sin ningún problema. Incluso podemos finalizar o añadir comas puntos seguidos y aparte solamente limitando nuestra locución. - esta parte de la reseña fue escrita por dictado -

No podemos ajustar la altura del teclado | Fuente: RPP

¿Qué no me gusta? Para empezar, no tenemos un regular de altura, y eso logró incomodarme a lo largo de la prueba. Tuve que ponerlo sobre un soporte para usarlo A MI MANERA -resalto esto porque no todos usamos igual las cosas -, y es un asunto que se plantea por diseño. Por otro lado, el botón MUTE no cuenta con un distintivo para saber si nuestro micrófono está encendido o apagado, una carencia de integración con el OS para eso. Ni siquiera emite una notificación en pantalla, y eso sí es necesario. Si bien emite indicadores en pantalla para la luminosidad y la energía, no lo hace para el micrófono.

Realmente es un estupendo teclado para viajes y trabajo en oficinas | Fuente: RPP

¿Vale la pena? Sinceramente, creo que mantendré este teclado mucho tiempo como principal por una sola razón: es ideal para lo que hago. Si me voy de viaje, o si regreso a la oficina, este teclado será el que me acompañe por practicidad para escribir en el avión, en el TV o en mi smartphone y cambiar rápidamente entre cada equipo. No pesa, no tiene cables, mantiene hasta por 10 días la energía y se personaliza a medida extrema para todo lo que necesito usar. Ve por él.

Equipo cedido por Logitech Perú desde el 9 de febrero hasta la publicación de la reseña. Precio sugerido: 350 soles.