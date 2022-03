NIUSGEEK pone a prueba los realme Buds Air 2 Neo. | Fuente: edición

Si quieres iniciar en el mundo de los audífonos con cancelación de ruido y botones táctiles sin arriesgar mucho dinero, en el mercado existen varias marcas que han comenzado a ganar notoriedad por su calidad y buen precio. Una de ellas es Realme. Y en este caso NIUSGEEK pone a prueba los Buds Air 2 Neo, una versión más reducida de los Realme Buds Air 2.

Especificaciones de los audífonos Realme Buds Air 2 Neo



REALME BUDS AIR 2 TAMAÑO CASE 60,3 x 57 x 24 mm TAMAÑO DE CONTROLADOR 10 mm

CONECTIVIDAD Versión bluetooth: 5.2 DISTANCIA DE COMUNICACIÓN ≤10 metros FRECUENCIAS 2,4GHz - 2,48GHz

CÓDECS DE AUDIO AAC, SBC

CAPACIDAD Estuche: 400 mAh / auriculares: 40 mAh (cada uno)

AUTONOMÍA DE REPRODUCCIÓN CONTINUA 5 horas con ANC / 7 horas sin ANC AUTONOMÍA TOTAL 20 horas con ANC / 28 horas sin ANC TIEMPOR DE CARGA 2 horas para máxima capacidad / 10 minutos de carga te da hasta 2 horas de reproducción. PUERTO USB-C TECNOLOGÍAS PARA LA CANCELACIÓN DE RUIDO ANC Y ENC RESISTENCIA Resistencia al agua de nivel IPX5 CHIP Realme R2 BOTONES Estuche: emparejamiento / reinicio | auriculares: panel táctil

Diseño



Bien, los Realme Buds Air 2 Neo vendrían a ser la versión minimalista de los Buds Air, pero con un mejor chip: realme R2. Aquí nos encontramos con unos audífonos pequeños, diseñados para encajar en las orejas. A diferencia de, por ejemplo, los Airdots de Xiaomi, la versión Neo de Realme es más ovalada.

Otra característica que resaltar es que cuenta con panel táctil, las cuales puedes configurar a través de su aplicación para proporcionarles ciertas tareas, ya sea retroceder, avanzar o contestar llamadas.

Con respecto al estuche, es bastante pequeño y cabe perfecto en cualquier bolsillo. Posee un botón para reiniciar las conexiones Bluetooth 5.2 y un indicador LED, se coloca en color verde cuando tiene más del 20% de batería, menos de eso, el color se torna rojo. Lo que significa que debes cargarlo con el cable USB-C que viene incorporado en la caja, además de dos tamaños de almohadillas para distintos tipos de oídos.

Acercando un poco más la lupa en los audífonos, en la parte superior del panel táctil podemos hallar el orificio del micrófono para la reducción de ruido, y en la parte inferior el micrófono para las llamadas. Detrás de los earbuds están los contactos de carga.

Performance

Para los usuarios que siempre han utilizado audífonos de cable y quieren experimentar la cancelación de ruido, los Realme Buds Air 2 Neo puede ser un buen inicio, claro, no es perfecto, pero puede aislar hasta 25 dB.

Además, posee cancelación de ruido de micrófono cuando realizas llamadas, esto permite que tu voz se escucha con mejor claridad en ambientes bulliciosos. También, tiene la opción llamada "modo transparencia", donde los micrófonos se activan para captar el sonido ambiental y así no quitarte los audífonos cuando alguien te habla.

Una de sus mejores características es que posee varias funciones que puedes modificar desde su aplicación, tanto para Android como para iOS. Ahí podrás personalizar los táctiles, elegir entre el modo 'Cancelación de ruido', 'modo normal', 'modo transparencia'. También posee efectos de sonidos, donde puede elegir entre 'Bass Boost+', 'Equilibrado' y 'Fuerte'. Y si eres gamer podrás activar el modo juego, el cual te brinda una latencia de 88 ms.

Con respecto al sonido, podemos decir que es bastante decente, pero dependerá del gusto de cada uno. Por mi parte lo mantengo en modo 'Bass Boost+', el cual me permite amplificar los bajos. Siendo sincero, he logrado apreciar sonidos de mi playlist que no he captado con otros audífonos TWS de gama baja.

En la actividad física, gracias a su resistencia IPX5, he podido correr varios kilómetros sin problemas y montar largas distancias en bicicleta, , y solo he tenido que ajustarlo a mi oído un par de veces.

Ahora, con el tema de la autonomía, me sorprende lo mucho que dura, varía un poco depende del modo en que lo pongas, pero aguanta fácilmente 6 horas de reproducción continua con la cancelación de ruido activada sin problemas.

Realme Buds Air 2 Neo ¿Valen la pena?



Si siempre has estado usando audífonos con cables y ya estás harto, los Realme Buds Air 2 Neo puede ser un buen comienzo para que experimentes varias funciones, desde la cancelación de ruido, el modo transparencia y la comodidad de un panel táctil.

Además, la posibilidad de personalizar los táctiles es una característica que supera a muchos audífonos TWS y eso lo posiciona como una buena opción de compra. El precio de los Realme Buds Air 2 Neo varía entre los 140 y 159 soles. Lamentablemente no lo venden en retails peruanos, pero podrías buscarlo en tu tienda online de confianza.

