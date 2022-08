La Y2 Fish Tank Chasis combina un case para computadoras y un acuario para peces. | Fuente: MetalFish

Un nuevo case para PC se ha convertido en la comidilla de los fans de las computadoras en Internet, debido a que su diseño puede resultar tan atractivo como riesgoso. Si pensabas que tu caja con luces RGB y stickers era única, pues espera a ver el invento de esta compañía, el cual combina una carcasa de toda la vida con un acuario ideal para colocar tus peces.

Este peculiar objeto ha sido desarrollado por la empresa china MetalFish, la cual diseña y fabrica cases para computadoras. Esta vez, haciendo alusión a su nombre, decidió bautizar a su última creación como Y2 Fish Tank Chasis y, como indicamos anteriormente, te permite conservar a tus peces en su estanque ubicado en la parte superior además de contener todos los componentes de tu ordenador.

En la parte inferior, se encuentran ubicados los componentes de la PC mientras que en la superior está el tanque del acuario. | Fuente: MetalFish

Características del “case acuario” de PC

Originalmente, la Y2 Fish Tank Chasis era una caja Micro-ATX en la que se podía integrar una placa madre Micro-ATX/Mini ITX, una tarjeta gráfica de menos de 200 mm de longitud, un disco duro o SSD de 2,5 pulgadas. dos ventiladores de 90 mm y una fuente de poder 1U o Flex ATX. Por supuesto, el case también cuenta con su propia iluminación LED en el interior (gamer, después de todo) y un control para regularla a distancia.

La parte del acuario está separada por completo del PC por una capa de resina de 3 mm de espesor y el resto de paredes están elaboradas con vidrio de 5 mm de grosor. Además, se incluye un filtro que mantiene el agua limpia y que se conecta al propio case por medio de un cable USB.

El portal especializado Tom’s Hardware señala que, basándose en los cálculos de las dimensiones del case, la zona destinada al acuario tiene el espacio suficiente para llenar con unos 13 litros de agua.

Así luce el interior del case Y2 Fish Tank Chasis. | Fuente: MetalFish

¿Un case de PC innovador o peligroso?

Si bien estamos ante un diseño peculiar y que probablemente no haya sido visto en el ámbito del PC antes, el hecho de tener un acuario sobre una computadora en funcionamiento genera ciertas dudas y desconcierto en los usuarios. Una de estas, por ejemplo, si el exceso de calor que genera el ordenador provocaría que el agua esté siempre caliente o si el agua del acuario podría mantener fresco el interior del equipo. No obstante, tal parece que MetalFish no ha desarrollado este case con una relación entre ambos aditamentos en mente.

Además, siempre está la preocupación latente del agua cerca a un aparato que usa electricidad como una computadora. Si alguna eventualidad llegase a ocurrir y el acuario sufriera algún daño, el agua inevitablemente caería sobre el ordenador al estar ubicado debajo. Es probable que muy pocas personas estén dispuestas a exponer de tal forma a sus costosos componentes como procesador y tarjeta gráfica, pero el case ya puede encontrarse en la web oficial del fabricante para los interesados.

Tener tal cantidad de agua cerca de un aparato que funciona con electricidad puede ser... preocupante. | Fuente: MetalFish

