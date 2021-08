Esta es la ROG Flow X13 con el ROG XG Mobile. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Asus tiene a la ROG Flow X13 como una de sus propuestas más ambiciosas este 2021: una laptop capaz de gaming bastante compacta, pero que puede aumentar considerablemente su potencia con una tarjeta gráfica añadida. ¿Cuajó este concepto?

Diseño

Con una pantalla táctil WUXGA (1,600 x 1,200 píxeles) de 13”, esta laptop apuesta por un diseño ligero, que se complementa con la posibilidad de usarla como tablet, incluyendo un stylus.

La ROG Flow X13 en modo tablet. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Se trata de una portátil bastante ligera, con menos de 1.5 kilos de peso y una decente cantidad de puertos incluyendo HDMI 2.0b, audio de 3.5 mm, USB 3.2 Gen 2 Tipo A, dos USB C 3.2 que también pueden servir de carga y la interfaz ROG XG Mobile, propietaria de Asus.

Conectividad en la ROG Flow X13. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

No hay sobresaltos con el teclado retroiluminado ni con el trackpad, en general una buena experiencia con estos componentes.

En cuanto al diseño interno, Asus utiliza metal líquido para el enfriamiento del CPU, lo que lo mantiene en pruebas de estrés a menos de 75°C.

La RAM es soldada por lo que no se puede expandir, mientras el almacenamiento sí se puede cambiar pero con otro SSD pequeño de 30 mm.

La ROG Flow X13 utiliza un NVMe compacto. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Rendimiento

Primero tenemos que hablar de la laptop, que cuenta con el procesador Ryzen 9 5980HS, con 8 núcleos y 16 hilos. Este es acompañado de una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1650. Hay una evidente disparidad, que se remedia si tomamos en cuenta al ROG XG Mobile, una RTX 3080 en versión portátil.

Los 16GB de RAM DDR4X de esta laptop están configurados a 4,200 MHz y corren en dual-channel.

La laptop sola es capaz de brindar una experiencia aceptable en la mayoría de juegos en 1,900x1,200 y le saca provecho a la pantalla de 120Hz a los títulos de eSports.

La magia está con la ROG XG Mobile. Esta RTX 3080 Mobile tiene 16GB de VRAM y da un salto en la capacidad para los juegos en esta laptop.

La RTX 3080 Mobile es una potente tarjeta gráfica que da el salto a 4K con una pantalla externa, que es recomendada para un mejor rendimiento.

El ROG XG Mobile tiene una RTX 3080 Mobile. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

El accesorio con la tarjeta gráfica agrega una buena cantidad de puertos. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Far Cry 5, Shadow of the Tomb Raider y Far Cry New Dawn rondaron sin problemas los 60 cuadros por segundo en 4K.

¿Vale la pena?

La propuesta de Asus no es para todos. Se trata de una laptop que sirve muy bien para el trabajo, creación de contenido y para gaming ligero, pero que es capaz de convertirse en una potente máquina para gaming gracias al accesorio ROG XG Mobile.

Revisamos el modelo Supernova. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Si eso es lo que necesitas, Asus no falla con su ROG Flow X13. Sin embargo, dependerá de tu presupuesto, especialmente si quieres el combo con la RTX 3080 Mobile.

En resumen

😀 Forma compacta y con modo Tablet.

😀 Pantalla táctil validad por Pantone.

😀 Un gran procesador.

🤔La RAM es soldada y solo se puede reemplazar el NVMe incluido (1TB).

🤔Interfaz XG Mobile propietaria de Asus.

😀 Buena experiencia a 1,900 x 1,200 en juegos sin el ROG XG Mobile.

😀 Capacidad de jugar hasta 4K en el ROG XG Mobile.

🤔 No sale barato.

La ROG Flow X13 brinda buen rendimiento en una forma compacta. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama