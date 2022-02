La marca de agua aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla. | Fuente: The Verge

Microsoft está experimentando con dos nuevos métodos para advertir a los usuarios de Windows 11 que han instalado el sistema operativo en un hardware no compatible.

En las últimas versiones de prueba de Windows 11, apareció una nueva marca de agua en el fondo de pantalla del escritorio, junto con una advertencia similar en la página de inicio de la aplicación de configuración.

Si la compilación de prueba se ejecuta en hardware no compatible, la marca de agua del escritorio simplemente indica "no se cumplieron los requisitos del sistema" y aparece junto al número de compilación que solo se muestra en las versiones de evaluación o versión preliminar de Windows.

La marca de agua es similar, pero menos prominente, a la que aparece en Windows si no ha activado el sistema operativo.

La advertencia en la configuración del equipo. | Fuente: The Verge

Podría no llegar a la versión final

El fabricante de software reveló recientemente que probaría nuevas incorporaciones a Windows 11 que podrían no llegar al corte final.

Los requisitos mínimos de hardware de Microsoft para Windows 11 han sido controvertidos, especialmente porque el sistema operativo solo admite oficialmente las CPU Intel Coffee Lake de 8.ª generación o Zen+ y Zen 2 en adelante.

Este movimiento dejó atrás a millones de PC, pero hay una manera fácil de eludir esa restricción e instalar Windows 11. Ahora, cualquiera que haya usado esa solución alternativa puede comenzar a ver estas advertencias en futuras actualizaciones.

Microsoft ha usado advertencias similares para versiones no activadas de Windows en el pasado y restringe funciones como el modo oscuro, la configuración de personalización y los temas para que no se modifiquen hasta que se active un sistema. Para esta versión de Windows 11, no ha restringido ninguna función del equipo por el momento.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.