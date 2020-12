Boston Dynamics muestra un video de sus tres populares robots bailando sincronizadamente. | Fuente: Twitter

Quizás este sea lo más impresionante que has visto para cerrar el año, robots bailando, pero no con el clásico paso travado, sino con una agilidad nunca antes vista.

Boston Dynamics, que ahora pertenece a Hyundai, es conocida por crear increíbles robots autónomos, desde robots humanoides, perros robots y máquinas especializadas para almacen.

También, la compañía suele hacer demostraciones curiosas de sus máquinas, y ahora ha superado cualquier video realizado por Boston Dynamics.

Tenemos que redefinir eso del paso de baile del robot... 😮



Porque en este nuevo vídeo de Boston Dynamics (recién comprada por Hyundai) podéis ver la increíble movilidad de unos cuantas de sus creaciones!



El futuro es ahora, viejo 🔥 pic.twitter.com/z6XfilpbwH — Carlos Santana - DotCSV 🧠🤖 (@DotCSV) December 29, 2020

En el video se muestra a cuatro de sus robots más populares bailando con una buena sincronización la canción de The Contours: 'Do You Love Me'. "Todo nuestro equipo se reunió para celebrar el inicio de lo que esperamos sea un año más feliz: Feliz Año Nuevo de todos nosotros en Boston Dynamics", declaró la compañía. Atlas, Spot y Handle son los robots bailarines del video.

Atlas es el robot humanoide de 6 pies, Spot es el robot de cuatro patas inspirado en los caninos y Handle es el robot con una brazo mecánico.

Muchos usuarios han quedado sorprendidos con este video, revelando su "preocupación" sobre estos robots: "Esto da miedo y es hermoso al mismo tiempo", "Estos robots bailan primero, vienen como amigos antes de arrancarte los brazos y las piernas. Skynet está aquí".

Boston Dynamics nació en 1992 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y fue adquirida por SoftBank. Ahora, Hyundai Motor compró el 80 por ciento de las acciones, mientras que SoftBank retuvo el 20 por ciento, en un acuerdo el 11 de diciembre.

