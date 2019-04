Game of Thrones | "¡No se ve nada!"¿Por qué el último episodio se ve tan oscuro?

Las redes sociales se llenaron de quejas de fanáticos que no podían distinguir que estaba sucediendo en las escenas de la batalla de Winterfell. La última resistencia de los 7 reinos contra los White Walkers estuvo cubierta inicialmente de una omnipresente oscuridad y posteriormente de niebla y humo.

Se acusó a la serie de utilizar la oscuridad para disimular efectos especiales o abaratar los costos de producción, sin embargo, Robert McLachlan, director de fotografía de Game of Thrones indicó al medio Insider que todo el deliberado.





"Si miras la temporada uno de nuevo, hay una gran cantidad de luz excesiva. Incluso en exteriores se puede decir que nos excedimos con las luces. (..) Tratando de ser lo más orgánicos posible para hacer que estos la puesta en escena y ubicaciones se sientan como si no estuvieran iluminados artificialmente, sino por la madre naturaleza o algunas velas".



just enjoying another good old well lit episode of Game of Thrones pic.twitter.com/rdSGSstA36 — Mark Berman (@markberman) 29 de abril de 2019

La baja iluminación al principio del capítulo ayudó en gran medida para darle al espectador una dimensión de inmersión adicional, un miedo a lo desconocido que los personajes deberían estar sintiendo. Sin embargo, esto también se tradujo en que una gran cantidad de personas -en especial aquellos que utilizaban servicios de streaming- no pudiesen distinguir claramente los elementos mostrados.

Esto último no es culpa de la dirección de fotografía de Game of Thrones, esto se debe principalmente a dos motivos. En primer lugar, podría deberse a la enorme cantidad de personas conectadas al servicio de HBO Go, en el que puede verse el capítulo en vivo desde tu computadora, celular o Smart TV. La saturación de usuarios hace que la calidad baje para todos y la información de alta calidad no llegue a nuestras pantallas.

just an incredible episode so far pic.twitter.com/43JpqyvWbj — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 29 de abril de 2019

El segundo motivo podría ser directamente la mala calidad de las transmisiones o grabaciones piratas por las que la gente mira la serie de manera alternativa. Así que ya sabes, si no pagas por el servicio, no esperes tener la calidad de un servicio de cable, a caballo regalado no se le mira el diente.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.