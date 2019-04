Influencer llora porque eliminaron su cuenta de Instagram y no quiere volver a trabajar

“Era una maldita prostituta… ya no quiero hacer eso de nuevo porque estaba logrando mis ingresos en línea. No quiero volver a esa vida (…) Lo que quiero que entiendan es que no tengo ningún tipo de habilidad. Tengo una enorme deuda en la universidad así que no puedo regresar ahí, aunque quisiera. (…) No tengo cualificaciones para trabajar, nunca podría obtener un trabajo normal”.