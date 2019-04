El nombre de la cuenta oficial de los Duques de Sussex en Instagram habría sido arrebatado a un usuario, informa BBC | Fuente: BBC

La realeza inglesa siempre llama la atención, pero esta es una novedad algo incómoda. Tras conocerse que la cuenta de los duques de Sussex, el Príncipe Harry y Meghan Markle, superaba en tiempo récord el millón de seguidores, un profesor de manejo denuncia que él era el usuario original bajo el nombre @sussexroyal, y que la red social Instagram no le notificó sobre el cambio de usuario a favor de la pareja británica.

En una entrevista concedida a BBC, Kevin Kelley confesó que usaba el nombre @sussexroyal durante años debido a su fanatismo por el Reading FC, equipo de fútbol de la ciudad del mismo nombre y conocido como “Los Royals”; y a que actualmente vive en Sussex del Sur.

“Yo no estuve al tanto, fue mi hijo el que me lo contó. Literalmente no sabía qué estaba pasando. No recibí ninguna notificación de Instagram sobre lo que iba a pasar, pero no tengo nada en contra de Harry y Meghan. Me parecen gente adorable”, comentó el afectado durante la entrevista.

La defensa de Instagram sobre el caso, de acuerdo con los entrevistadores de BBC, fue asociada a la nula actividad de Kelley en su cuenta, pues nunca había colgado una foto. Esa inactividad provocó que se le quitara el nombre. “Pues nunca usé ese nombre para postear algo en el perfil, pero le di varios likes a publicaciones desde esa cuenta”, mencionó el agraviado.