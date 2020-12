Contra todo pronóstico, 2020 está cerrando de manera positiva en distintos países del mundo gracias a la aplicación de distintas vacunas contra la COVID-19. Aunque aún no disponibles para toda la población, sino para, primero, los ancianos y el personal médico, esto ha ocasionado un nuevo fenómeno en redes sociales: las ‘vaxxies’.

Los médicos y enfermeros en Estados Unidos están viralizando los selfies al recibir la primera dosis de la vacuna. Pero no solo ellos, hasta el presidente electo Joe Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris, también lo han hecho en sus redes oficiales.

Today I got the COVID-19 vaccine. I am incredibly grateful to our frontline health care workers, scientists, and researchers who made this moment possible. When you’re able to take the vaccine, get it. This is about saving lives. pic.twitter.com/T5G14LtFJs

Las vaxxies (término acuñado por medio de “vacuna” y “ selfie ”) se han multiplicado en fotos donde las personas muestran la vacunación, sus rostros agradecidos detrás de una máscara o de una manga levantada sobre un hombro recién vacunado.

Este fenómeno ilustra el deseo de animar a la población a vacunarse. "Espero que esto tenga un efecto alentador", dice Jonathan Tijerina, médico consultado por el medio CNN.

"Con la pandemia, ha habido menos oportunidades para tomarse selfies, sin viajes, sin reuniones", dice un profesor de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón. "Este es un momento divertido para lucirse", agrega, al igual que la gente lo hizo al publicar selfies electorales para alentar a otros a salir y votar.

I administered the Moderna COVID vaccine to over 40 frontline healthcare workers today and had the opportunity to receive one myself. It was a day I’ll never forget. #igottheshot pic.twitter.com/M00au5Mzmk — Kaitlyn Graham (@Maitlyn_Kason) December 30, 2020

Thankful I was able to get the COVID vaccine at our VA hospital 💉 Just in time for my interventional radiology rotation next month! #IGotTheShot #radres pic.twitter.com/omafrSjFOO — Amy Yu, DO (@amychiyu) December 31, 2020