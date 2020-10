El político se llevó directamente la mano al pecho tras el sobresalto. | Fuente: Twitter

Momentos de sustos se vivieron en vivo en un programa de la televisión española luego de que el exministro del Interior del país José Luis Corcuera sufriera un amago de infarto este jueves en la noche. El video se ha viralizado en redes sociales.

El político se encontraba en el programa Espejo Público analizando el impacto de la COVID-19 en el país, cuando dio un rápido salto con preocupación en su rostro. Se llevó inmediatamente la mano al pecho.

"Ay, ¿qué le ha pasado? ¿Ha estado a punto de caerse o qué?", le ha preguntado inmediatamente la presentadora Susanna Griso. "No", ha respondido él. "¿Le ha dado un amago de infarto?", pregunta de nuevo Griso.

"Tenemos que dejar esto porque me ha funcionado el desfibrilador", ha respondido el expolítico, cogiendo aliento. "No me diga. Vamos a dejarlo aquí, descanse. ¿Quiere que llamemos al médico de Antena 3?", repregunta la presentadora, intentando dar por concluida la entrevista, aunque Corcuera terminó de dar su opinión por el tema que lo reunía en el lugar.

¡Ostras! El momento impactante de la mañana.



Al exministro José Luis Corcuera se le ha saltado el desfibrilador en directo en Espejo Público. Esperemos que sólo haya sido un susto. pic.twitter.com/a55SBDqcVL — #PorQuéTT (@xqTTs) October 15, 2020

Posteriormente, la presentadora publicó en su cuenta de Twitter que Corcuera “tuvo un susto importante”.

A todos los que me preguntáis, #Corcuera se encuentra bien. Solo ha sido un susto, un susto importante. https://t.co/VhDLwCsAHN — Susanna Griso (@susannagriso) October 15, 2020

Por fortuna, el tema no pasó a mayores y el político se encuentra en mejoría.

