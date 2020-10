El docente contesta con sarcasmo e insultos al alumno. | Fuente: FAcebook

Las clases virtuales han sacado a relucir que muchos docentes no tienen paciencia con los alumnos. Ahora, un docente mexicano lo ejemplifica humillando a un alumno de ingeniería que sufría de Síndrome de Asperger. El video ha generado indignación en redes sociales.

El docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo México identificado como César Leal empezó a insultar al alumno tildándolo de “burro”, “chiflado” y pedía “que le extirpen el cerebro”.

"La ingeniería no es para chiflados, la ingeniería es para gente sensata, tal vez el arte pueda servir para chiflados y ahí hay mucha competencia. En el examen no te voy a dejar sacar nada más que la pura libreta y el lápiz. No inventes cosas que no van a ser, si le sigues te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual", se le escucha al docente.

Publicada por Diego Guajardo Cantu en Jueves, 15 de octubre de 2020

El video viral muestra secuencias de insultos y burlas hacia el joven, quien en ningún momento le falta el respecto al docente.

Jesús, como se llama el alumno, logra demostrar que uno de sus trabajos es correcto, no obstante,el docente lo humilla al contestarle con sarcasmo: “Es la primera cosa correcta que contestas en todo el semestre, ahí la llevas”.

Por el momento la Universidad Autónoma de Nuevo León no ha emitido ningún comunicado al respecto, sin embargo, los comentarios negativos en contra de la casa de estudios no se han hecho esperar.

A diferencia del autismo, el Asperger se caracteriza por un alto nivel intelectual y una memoria brillante. La dificultad del mal está en la interacción social.

