NIUSGEEK tiene a prueba a la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | Fuente: RPP

Samsung ha hecho gala de poder en estos últimos años en casi todas las categorías de consumo. Por un lado, sus teléfonos se cimentan como “la” opción Android superando a los propios Pixel de Google, mientras que sus televisores van ganando terreno en calidad y rendimiento. Sus Tablets van por el mismo rumbo, aunque a veces se les pasa un poco la mano. ¿Se le pasó la mano a Samsung con la Tab S8 Ultra? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: especificaciones técnicas

SAMSUNG GALAXY TAB S8 ULTRA TAMAÑO Y PESO 326.4 x 208.6 x 5.5 mm | 726 gramos en WiFi PANTALLA Super AMOLED 1848 x 2960 | 120 Hz | 16:10 | Gorilla Glass 5 CPU Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) GPU Y RAM Adreno 730 | 8, 12 o 16GB RAM ALMACENAMIENTO 128, 256 o 512GB | expansión por microSDXC | UFS 3.1 CÁMARA PRINCIPAL 13 MP, f/2.0, 26mm, 1/3.4", 1.0µm, AF CÁMARA SECUNDARIA 6 MP, f/2.2 (gran angular) CÁMARA DELANTERA 12 MP, f/2.2, 26mm CÁMARA ANGULAR 12 MP, f/2.4, 120˚ CONECTIVIDAD WiFi 6e | BT 5.2 | GPS | NFC | USB-C 3.2 MULTIMEDIA HDR10+ | 4 parlantes AKG SEGURIDAD Sensor óptico bajo pantalla | Reconocimiento facial | Samsung KNOX AUTONOMÍA 112000 mAh | Carga rápida de 45W

El diseño sigue siendo similar desde la versión S6 | Fuente: RPP

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Un diseño que intimida

Asusta todo lo de este equipo, y lo digo de todas las maneras posibles. Por un lado, es lo más premium que he probado en Tablets, y eso asusta. Es muy delgada y amplia, lo que también asusta en su manipulación. Es todo pantalla y de bordes muy pequeños, lo que asusta si la usas fuera de tu casa.

El S-Pen se sigue alojando en la banda magnética de la tapan trasera | Fuente: RPP

Ya en serio, es impresionante el derroche de Samsung en este equipo. La textura de la tapa trasera es la clásica aleación que tenemos en los modelos previos, junto con la ubicación de las antenas y la “tira” magnética en donde se aloja el S-Pen. Dos cámaras atrás y dos adelante, en un notch, destacan del diseño en ambas caras del equipo.

El sistema de audio es firmado por AKG | Fuente: RPP

Contamos con bandeja para microSDXC, botones de volumen y bloqueo en el borde superior, mientras que en el inferior convive el sistema de tres pines y dos seguros para el teclado. Los 4 parlantes AKG se reparten en los bordes laterales, mientras que el ingreso USB-C se ubica en el borde derecho.

El S-Pen tiene un botón para acciones rápidas | Fuente: RPP

Es una galleta el equipo. Su delgado perfil y gran tamaño hacen que uno tenga esta sensación rara de inestabilidad en todo momento, pero el equipo es recio. Eso no quita que Samsung se luzca con el acabado de esta S8 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Pantalla total

La pantalla destaca por color, precisión, luminosidad y tamaño | Fuente: RPP

Otro asunto intimidante es el panel, y este AMOLED enorme de 14,6 pulgadas es criminalmente nítido. Frente a experiencias IPS o AMOLED con resolución QHD, como la Tab P11 Pro de Lenovo, esta pantalla no solo es más fluida y colorida, sino que resalta en detalles gracias a su enorme resolución. Estamos hablando de un panel QHD+, si cabe el término.

La latencia es menor a 3ms | Fuente: RPP

Tanto en resolución, como en tasa de refresco y calibración de color, esta pantalla destaca. Sin embargo, ahí no terminan las sorpresas. Cuando usamos el S-Pen, la latencia es de solo 2,8ms en toda la extensión, de tal forma que ninguna parte de la pantalla deja de reaccionar con esa demora imperceptible al paso del accesorio que, por cierto, viene en el empaque y carga de manera inalámbrica.

Así luce la Tab S8 Ultra como monitor de Windows en mi setup | Fuente: RPP

En los accesos rápidos encontraremos la "Segunda pantalla" | Fuente: RPP

Otro detalle de la pantalla es que podemos usarla como panel secundario para Windows. Su conectividad inalámbrica permite reconocer a esta Tablet como pantalla adicional para proyectar nuestra PC o extender el escritorio. A diferencia de lo que vimos con la Lenovo Yoga Tab 13, no tenemos un puerto HDMI para trabajar a “cero latencia”. Sin embargo, y a diferencia de ese modelo, podemos aprovechar la pantalla táctil para interactuar con el sistema operativo externo. Simplemente genial.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Necesitamos un mejor software

Contamos con Android 12 bajo One UI 4.1 | Fuente: RPP

Esa fue la impresión general que me llevé al usar esta Tablet que, por extensión de panel, desperdicia demasiado espacio con One UI 4.1 y Android 12. Tras el esmerado trabajo de la surcoreana con la línea Z Fold, y lo bien aprovechada que está la interfaz en ese panel, me sorprende un poco el descuido aquí.

Tenemos la clásica barra lateral de Samsung | Fuente: RPP

Las apps lucen estiradas en este inmenso panel | Fuente: RPP

Tenemos Samsung DeX y funciona sin problemas con el teclado | Fuente: RPP

Pese a ese espacio no optimizado, la posibilidad de correr DeX de manera nativa se agradece, sobre todo porque el uso de este equipo casi siempre es apaisado y con un cover con teclado. No hay otra forma cómoda de usarla. Aquí sí tenemos compatibilidad con ratones, teclados externos y periféricos adicionales.

En DeX, las opciones se trasladan a la esquina inferior derecha | Fuente: RPP

La parrilla de apps en Android | Fuente: RPP

Así luce la web de NIUSGEEK en la Tab S8 Ultra | Fuente: RPP

Ya en Android, el menú aparece demasiado apaisado y las apps se extienden descuidadamente sobre el panel. Creo que iPadOS 16 y su nueva manera de gestionar contenido en tabletas servirá de buen incentivo para los desarrolladores bajo Google.

La app "grabación" si usa bien el espacio de pantalla | Fuente: RPP

Las apps de Samsung sí aparecen en plenitud y con el margen suficiente para sentir una “pantalla bien usada”, al igual que las de streaming o música. Sin embargo, redes sociales o apps como SpeedTest o GeekBench se verán un poco ridículas en este panel.

La multitarea de One UI gana más espacio | Fuente: RPP

Samsung depende mucho de la forma en que Google dictamina los ritmos de actualización, y el desarrollo de aplicaciones para tabletas requiere una dedicación adicional. Ojalá esto mejore, sobre todo con ejemplos mostrados por Samsung en este equipo: PENUP, la grabadora de audio, Samsung Notes y los programas incluidos en esta versión van bien en tamaño y presencia.

Este modelo nos permit4e tomar apuntes con la pantalla apagada | Fuente: RPP

Punto adicional por no retirar el soporte para escribir sobre pantalla apagada, que también tenemos en el S22 Ultra. Para lograrlo, solo debes mantener presionado el botón lateral del S-Pen mientras pones su punta sobre la pantalla sin necesidad de encenderla. Una vez que terminas, pones guardar y la pantalla se vuelve a apagar. Hermoso para notas rápidas.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Rendimiento en toda la cancha

El contenido multimedia se luce a plenitud en este equipo | Fuente: RPP

En rendimiento, estamos ante algo realmente potente. Con el procesador Snapdragon 8 Gen 1 bajo el chasis, y en combinación con su almacenamiento UFS 3.1, este equipo enfrenta todo sin sudar. En este caso, la unidad de prueba cuenta con 8GB de RAM, aunque son más que suficientes para la gestión multitarea.

Este es el resultado de la Tab S8 Ultra en Geekbench | Fuente: RPP

Si bien podemos jugar, el tamaño de este equipo hace poco viable el aprovechamiento del acelerómetro y el giroscopio para reconocimiento de movimientos. Es mejor empalmar un mando Bluetooth o USB y seguir disfrutando. En cuento al rendimiento, no he sentido que el equipo incrementara su temperatura.

Bajo el router, el equipo reaccionó con fidelidad a mi plan contratado | Fuente: RPP

La conectividad es estable, gracias a que integra WiFi 6e y Bluetooth 5.2 para periféricos. En el caso del S-Pen, siempre se mantuvo en sitio y cargando para ejecutar acciones sin problemas.

El sensor de huellas óptico se ubica al lado derecho de la pantalla | Fuente: RPP

A diferencia de los sensores ultrasónicos en los teléfonos de Samsung, aquí nos encontramos con uno óptico en el lado derecho del panel. Ojo que no es un equipo para uso continuo en “portrait” y casi siempre estará supeditado a la ubicación horizontal. Por eso señalo que el sensor va al lado derecho. En temas de seguridad, este sensor va bien. Sin embargo, el reconocimiento facial es tremendo gracias a los sensores delanteros.

Para Songsterr, app de tablaturas, el equipo estuvo perfecto | Fuente: RPP

Ya que hablamos de ellos, tenemos un lente principal y un gran angular que, en conjunto, son perfectos para retratos y fotos ocasionales. Sin embargo, no encontré la manera de usarlos en videollamadas bajo Zoom o Teams.

El notch con los dos sensores | Fuente: RPP

Foto con modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con delantera gran angular | Fuente: RPP

Foto con trasera gran angular | Fuente: RPP

El trazo del S-Pen es brutal, con una latencia mínima y mejoras considerables en los niveles de presión. Es, de lejos, la mejor experiencia de apuntes y creación de contenidos gráficos en una Tablet.

En modo vertical, la tablet es imponente | Fuente: RPP

No podía cerrar esta parte sin hablar del apartado multimedia. No creo que, a este punto de la reseña, consideres que no estamos ante un dispositivo que se quede corto en este punto específico. Los cuatro parlantes, el enorme panel AMOLED y el brillo máximo de hasta 800 nits ya nos generan esa sensación inmersiva que se optimiza por la precisión en colores y el rango dinámico.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Compensando la potencia en la autonomía

Bajo el chasis van los 11 200 mAh | Fuente: RPP

Aquí estaremos ante otro de los puntos a considerar en este equipo: la autonomía. Para empezar, los 11 200 mAh dejan de sentirse en una extravagancia cuando usamos estos componentes juntos: enorme resolución, potencia gráfica y conectividad a tope. Hablamos de un uso promedio en Tablet: un día promedio con 35% de residuo energético si la usas en todo momento.

La energía del teclado proviene de la misma tablet, que es compatible con gestos para la interacción de Android | Fuente: RPP

No está mal. Incluso el uso de la proyección inalámbrica para extender la pantalla de nuestra PC no consume tanto, pese a mantener el panel encendido – algo que sí se notaba en la Yoga Tab 13 por su panel IPS -. Por eso aclaro que no deberías esperar una autonomía enorme con 11 200 mAh, pues el equipo tiene un consumo pasivo por encima de 2000 mA cuando tenemos la pantalla a brillo máximo, una brutalidad (nota: logramos un consumo pasivo de 700 mA cuando bajamos al mínimo la intensidad del panel).

El puerto USB-C apenas puede mantenerse en el borde | Fuente: RPP

La Tab S8 Ultra es compatible con cargadores de 45W de Samsung, pero en la caja no viene ninguno. Te recomiendo cargar la Tablet de noche, que podrá completar su almacenamiento de energía en poco más de hora y media con un cargador de 15W, el mismo que viene con la Tab S7.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: ¿Vale la pena?

La reseña fue escrita en la Tab S8 Ultra | Fuente: RPP

Como dije al inicio, es la mejor Tablet que pocos necesitan. Por un lado, las dimensiones del equipo no se adaptan a cualquier usuario - ¡vamos, es más grande que mi laptop! – y su potencia no es considerablemente mayor a la de la Tab S8 Plus. Sin embargo, entiendo el concepto de Samsung: una demostración de fuerza y estilo que despierta curiosidad y deseos, aunque sean pocos los que realmente puedan sacarle provecho.

Solo como referencia: el tamaño al lado de una gaseosa de litro y medio | Fuente: RPP

Ir por este equipo implica varias cosas: tener el mejor hardware para multimedia y creación gráfica en Android, con colores impresionantes y un diseño bien logrado. Sólo considera que hay laptops más baratas y que hay tabletas estupendas como la Tab S8 Plus a menor precio y que hacen, casi casi, lo mismo.

* Equipo cedido a préstamo por Samsung Perú desde el 2 de junio hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado peruano: 4999 soles en la web de Samsung. Te recomendamos ver la oferta de 5899 soles que incluye el teclado, Galaxy Buds Live y un smartphone A32 a 5899 soles.