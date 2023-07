Los primeros usuarios de Threads ya publican en su web: detalles del lanzamiento del rival de Twitter

La nueva plataforma de Meta, matriz de Facebook e Instagram, Threads, ya está recibiendo sus primeros contenidos a través de su página web oficial.

La app que será competencia de Twitter se lanzará este jueves 6 de julio y, gracias a su portal, podemos conocer en qué plataformas y en qué países será lanzado inicialmente.

Threads y sus primeros hilos

Es el jefe de Instagram, Adam Mosseri, quien se encuentra activo en esta nueva red social y es porque ambas están ampliamente relacionados, especialmente con la primera sirviendo para las credenciales de inicio de sesión.

"Tenemos mucho trabajo por hacer, pero estamos buscando construir un lugar abierto y civil para que las personas tengan conversaciones", compartió Mosseri en su primera publicación.

Sus mensajes están sirviendo para ver el funcionamiento de Threads. Además de crear los propios hilos, Mosseri también está enseñando cómo limitar las respuestas que los usuarios realizan en nuestras publicaciones, además de mostrar cómo podemos volver a publicar hilos individuales (similar a retuitear en Twitter) y cómo compartirlos.

La app permite escribir publicaciones de 500 caracteres e incluir fotos, videos y enlaces.

Los miembros de Meta como el propio CEO Mark Zuckerberg y Mosseri han estado publicando junto a celebridades como Shakira y Gordon Ramsey y una variedad de personas influyentes a las que se les dio el primer acceso a Threads. Netflix también está siendo de las empresas más famosas en publicar.

También se ha compartido información vital que especifica cómo se podrá vincular de forma descentralizada con otras redes.

Dentro de los subprocesos se añadirá eventualmente el sistema Fediverse, lo que permitirá a los usuarios seguir e interactuar con otras plataformas como Mastodon bajo el protocolo Activity Pub. Mosseri se disculpa por no poder lanzar esta herramienta desde la salida de la app.

"Es posible que algún día termines dejando Threads o, con suerte, no termines fuera de la plataforma", explicó el jefe de Instagram. "Si eso sucede alguna vez, debería poder llevar a su audiencia a otro servidor. Ser abierto puede permitir eso".

Más detalles sobre el lanzamiento de Threads

La página web de Threads confirma el lanzamiento del servicio para este 6 de julio a las 9 de la mañana hora Perú.

Inicialmente, funcionará en web y para iOS, desde donde ya podemos reservarlo. En Android también estará disponible este jueves.

Eso sí, los países iniciales en tener la aplicación serán Estados Unidos y el Reino Unido.

Un caso particular es el de la Unión Europea, donde se ha confirmado que la app no tendrá presencia inicial.

Es posible que los subprocesos no se lancen en gran parte de Europa debido a requisitos de privacidad de datos más estrictos. Aparentemente, no es la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (la principal para el bloque) la que está bloqueando el servicio, sino que es Meta quien "aún no ha preparado el servicio para un lanzamiento europeo fuera del Reino Unido, que no se rige completamente por el Reglamento General de Protección de Datos o las reglas de privacidad".