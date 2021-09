Twitter estrena su modo suscripción llamado Super Follows en algunos usuarios iOS. | Fuente: Twitter

Twitter está lanzando su nueva función Super Follows, un método que la compañía está utilizando para monetizar tuits y proporcionar a los creadores de contenido una forma de generar ingresos en la plataforma.

La compañía está ofreciendo tres opciones de precios de suscripción a Super Follows desde US$ 2.99, US$ 4.99 y US$ 9.99 mensuales para que las personas "moneticen el contenido adicional" y den acceso exclusivo a "sus seguidores más compremetidos en Twitter".

La plataforma anuncia que los creadores que sean elegibles para Super Follows podrán mantener el 97% de los ingresos hasta alcanzar el umbral de US$ 50,000, luego de eso, se reducirá al 80 por ciento.

Disponibilidad

Por el momento, Super Follows estará disponible para un pequeño grupo de creadores de contenido en Estados Unidos y Canadá, los cuales solicitaron participar. Sin embargo, las personas pueden solicitar unirse a la lista de espera para configurar la monetización.

Para participar es requisito poseer 10,000 o más seguidores en Twitter. La empresa informa que se implementará a nivel mundial en iOS en las próximas semanas.

