Accionistas de Twitter demandan a Elon Musk por manipulación de acciones.

El excéntrico multimillonario Elon Musk fue demandado por inversionistas de Twitter alegando que manipuló el precio de las acciones de la compañía a la baja, ya que el dueño de Tesla acumula una oferta de adquisición de US$ 44 mil millones para la plataforma de redes sociales.

Los inversionistas dijeron que Musk se ahorró US$ 156 millones al no revelar que había comprado más del 5% de Twitter antes del 14 de marzo. Los demandantes solicitan ser certificados y recibir una cantidad no especificada de daños punitivos y compensatorios.

También demandaron a Twitter, argumentando que la empresa tenía la obligación de investigar la conducta de Musk, aunque no buscan daños y perjuicios por parte de la red social.

Los inversores dijeron que Musk se ahorró 156 millones de dólares al no revelar que había comprado más del 5% de Twitter antes del 14 de marzo.

Elon Musk y Twitter



Los inversionistas dijeron que Musk continuó comprando acciones después de su oferta de compra y finalmente reveló a principios de abril que poseía el 9,2% de la compañía, según la demanda presentada en la corte federal de San Francisco, según The Guardian.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. requiere que cualquier inversionista que compre una participación superior al 5% de una empresa revele sus participaciones dentro de los 10 días posteriores a cruzar el umbral.

"Al retrasar la divulgación de su participación en Twitter, Musk se involucró en la manipulación del mercado y compró acciones de Twitter a un precio artificialmente bajo", dijeron los inversionistas, encabezados por William Heresniak.

Además, los inversionistas dijeron que la reciente caída de las acciones de Tesla ha puesto la capacidad de Musk para financiar su adquisición de Twitter en "gran peligro", ya que ha prometido sus acciones de la compañía de vehículos eléctricos como garantía para asegurar los préstamos que necesita para comprar Twitter.

Las acciones de Tesla cotizaban a alrededor de US$713 el jueves por la tarde, por debajo de los US$1,000 de principios de abril.

