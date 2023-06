La venta de anuncios en Twitter ha caído en un 59 % en solo un año

Los ingresos publicitarios en Twitter han caído un 59 % desde el pasado 1 de abril de 2022 y mayo de 2023.

De acuerdo con The New York Times, los empleados de Twitter no confían que este descenso de ingresos pueda revertirse, ni siquiera con la nueva CEO Linda Yaccarino.

A la baja

Twitter está ingresando menos dinero en comparación con años pasados.

Elon Musk señaló que estaba en camino de registrar 3 mil millones de dólares de ingresos este 2023, 2.1 mil millones menos que en 2021.

Actualmente Twitter vale un tercio de los 44 mil millones de dólares que pagó Musk en octubre del año pasado, un síntoma de lo mal manejado que se encuentra la empresa para los inversores.

El CEO de Twitter señaló en un Twitter Spaces que “la mitad de nuestra publicidad desapareció”, culpando a los anunciantes en Europa y Norteamérica por haber ejercido “una presión extrema” sobre la empresa.

Para Musk, las compañías “están intentando llevar a Twitter a la bancarrota”.

¿Por qué se retiran los inversores?

Para el personal de ventas de anuncios de la plataforma, reporta el medio, le preocupa que los anunciantes “se hayan asustado por un aumento en el discurso de odio y la pornografía”.

Y es que desde que el magnate tomó el poder de la red social, ha despedido a ejecutivos claves en la supervisión de contenidos, además de restablecer a los usuarios bloqueados por diversos motivos. Esto ha detenido a las empresas a seguir gastando en publicidad en la plataforma.