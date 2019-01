La página Gamerant entrevistó a un representante de Capcom durante la conferencia del E3 2018 y lo interrogó acerca de una versión de Resident Evil 2 Remake para Nintendo Switch. La respuesta de representante fue la siguiente:

“De momento no hay planes de llevar Resident Evil 2 a la Nintendo Switch.”

Posteriormente se realizó la misma pregunta al gerente de marca de Capcom, Mike Lunn, su respuesta tampoco fue muy alentadora:

“No, no de momento. Queremos concentrarnos solamente en las versiones de PlayStation 4, Xbox One y PC de momento.”

Esto por supuesto no es una sentencia absoluta, la limitada potencia gráfica de la Nintendo Switch en comparación a sus competidores no es una excusa, pues exigentes juegos como Doom ya han sido adaptados a ella. No será una sorpresa si en un futuro más cercano de lo que creemos, este gran título de terror se publique bajo la marca de la gran N.

