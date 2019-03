Un repaso con los videojuegos que marcaron una época.

Los videojuegos más populares de fútbol de los años noventa no incluían a la Selección Peruana. Era una utopía pensar en que la ‘Bicolor’, que luchaba por no quedar última en las Eliminatorias a los Mundiales, fuera considerada en títulos tan populares como Super Soccer, Capcom's Soccer Shootout o International Superstar Soccer.

Ante esto, un puñado de desarrolladores locales apeló a sus conocimientos para editar estos juegos, adaptarlos a nuestra realidad y lanzar versiones piratas de los títulos mencionados, que incluían no solo a nuestra Selección sino al variopinto torneo local.

Estos videojuegos, pese a ser ilegales, ganaron gran popularidad entre los gamers locales, que no solo los consumían en casa -quienes tenían una consola- sino especialmente en los famosos ‘vicios’ de la época.

-Descentralizado 1993

Descentralizado 1993 es la adaptación ilegal de Super Formation Soccer II, el clásico videojuego de la extinta Human Entertainment desarrollado para la Super Nintendo. Este juego, basado en el torneo nacional de 1993, contaba con Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal como abanderados, pero también incluía equipos menos populares como Melgar, Municipal y los descendidos Defensor Lima, Unión Huaral, Sipesa, Unión Minas, entre otros. Una curiosidad es que Super Formation Soccer II incluía la posibilidad de jugar contra el equipo Human, una selección con uniforme negro de gran nivel. Descentralizado 1993 también permitía disputar este partido, pero los desarrolladores cambiaron al equipo Human por el Niupi, del popular anime Los Supercampeones.



-Super Descentralizado 1995

Este juego estuvo basado en el Capcom's Soccer Shootout, una corta serie de videojuegos de fútbol que tuvo relativo éxito. La edición peruana tenía una intro muy recordada, que incluía un video del puñetazo que le propinó el paraguayo Jorge Amado Nunes al argentino Juan Carlos Kopriva en el Clásico de junio de 1994. Super Descentralizado 1995 traía apenas 12 clubes, entre los que destacaban Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, pero también aparecían equipos ya descendidos -y en algunos casos desaparecidos- como Ciclista Lima, San Agustín y Sipesa. Una de sus modalidades más populares era ‘Pichanga’, en la que el balón no salía del campo y rebotaba en los bordes, convirtiéndose en un elemento estratégico para anotar.



-Fútbol Excitante

Es uno de los videojuegos más recordados de la década de los noventa, no solo por la inclusión de la Selección Peruana sino especialmente por su curiosa intro, en la que una jocosa voz parafraseaba a la popular ‘Monchi’, de Patacláun, y su “¡Horrible oye!”. Fútbol Excitante -desarrollado por Eagle Soft- era una versión pirata de International Superstar Soccer, de Konami, y -a diferencia de otras adaptaciones- solo contaba con selecciones nacionales. En el juego, Perú se codeaba con grandes equipos del momento, como Brasil, Alemania, Holanda, Italia, etc. En nuestra Selección, aparecían conocidos exjugadores como Miguel Miranda, Roberto Palacios, Luis Carranza, Ronald Baroni, Waldir Saenz, Flavio Maestri, entre otros. Como dato curioso, en la descripción del equipo peruano aparecía el mensaje subliminal “Con tu ayuda, podrán llevarse el triunfo”, que de seguro sirvió a muchos de inspiración para conseguir la victoria con la ‘Bicolor’.



-Fútbol Peruano 97

Esta es la versión pirata de International Superstar Soccer Deluxe, considerado el mejor videojuego de fútbol de la Super Nintendo. La portada de Fútbol Peruano 97 incluía imágenes reales de futbolistas del momento, como Waldir Saenz, Jorge ‘Loverita’ Ramírez, Julinho, Paolo Maldonado y Luis ‘Cuto’ Guadalupe. A diferencia de su predecesor, este juego sí incluyó a todos los clubes del torneo local, así como varias selecciones nacionales, entre ellas la peruana. Además, se agregaron clubes de torneos élite de mundo (España, Italia, Alemania, Brasil, etc.). Así, los usuarios podían disputar duelos imposibles como Deportivo Pesquero vs. Real Madrid o Guardia Republicana vs. Boca Juniors, por poner unos ejemplos.



-Futbol Peruano Turbo

Ya en la era de la primera PlayStation -en el año 2000-, salió Futbol Peruano Turbo, versión pirata de Winning Eleven 3: Final Ver. (estrenado oficialmente solo en Japón, pero que llegó a nuestro país precisamente por la piratería imperante). Futbol Peruano Turbo se hizo muy popular por la inclusión de todos los equipos del torneo local que, gracias a la capacidad de la consola de Sony, tenían bastante detalle en los uniformes -con logos y publicidad- y en las características físicas de los jugadores. También se incluyeron clubes extranjeros y varias selecciones latinoamericanas. Los desarrolladores de Futbol Peruano Turbo incluyeron en la intro un extenso video que mostraba los goles de Roberto Palacios a Paraguay (con la recordada celebración del ‘Te amo, Perú’) y de Juan Jayo a Chile, por las Eliminatorias a Corea y Japón 2002.



Futbol Peruano Turbo es el primer juego modificado para PlayStation, lo que dio lugar a más versiones que se extendieron hasta la siguiente generación de consolas. Esta tendencia se rompió con la llegada de la PlayStation 3, que con sus filtros de seguridad hacía mucho más complicado y trabajoso sacar una versión pirata.

Actualmente, lo máximo que se puede hacer es editar títulos como Pro Evolution Soccer 2019 con las propias herramientas que otorga el juego, un auténtico trabajo de hormiga que algunos fanáticos realizan para poder jugar con sus equipos favoritos.