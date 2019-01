CS:GO se ha consolidado como el más popular de diciembre de 2018 | Fuente: NewZoo

Counter Strike: Global Offensive inauguró en diciembre su nuevo modo battle royale y se convirtió en free-to-play para entrar a competir directamente en el mercado. Aquellos riesgosos movimientos parecen haber resultado ya que el videojuego superó en popularidad al fenómeno de Fortnite en el último mes del 2018.

Como lo lees. NewZoo publicó un nuevo reporte estadístico donde se hace referencia a los videojuegos preferidos por los usuarios de PC. El primer puesto, League of Legends, se mantiene inerte en el primer lugar tras meses y meses en el sitio, pero CS:GO escala dos puesto y supera a Fortnite y Hearthstone ubicándose en un merecido segundo lugar. Ya en Steam se notaba un gran avance de jugadores, pues la novedad del modo battle royale causó una gran expectativa por los jugadores.

Sin embargo, si eres fan de Fortnite, no reniegues. Este listado solo incluye las preferencias en PC y es sabido que Fortnite posee una mayor comunidad en las consolas y dispositivos portátiles. Mientras que su jugabilidad lo convierte en un título más casual, CS:GO está dedicado al hardcore gamer.

El listado brinda algunas sorpresas más. PUBG supera a Overwatch en la plataforma, mientras que Rainbow Six: Siege logra una ventaja sobre World of Warcraft. Quien no aparece es Dota 2, ya que su popularidad lo ubica en el puesto 12.

CS:GO es el videojuego de disparos en primera persona quintaesencial, posee una muy activa y competitiva escena profesional que se mantiene vigente a pesar de los años. Sus objetos cosméticos están altamente valuados en el mercado de la comunidad de Steam.

¡Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek!