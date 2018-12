En el mundo muchas empresas compiten en un mismo rubro y se han convertido en grandes rivales. Pepsi vs Coca Cola, DC vs Marvel, iOS vs Android, entre otras, son dualidades que llaman la atención por mantener un gran grupo de aficionados a sus productos que discuten diariamente para ver qué empresa es mejor y el mundo de los videojuegos no es ajeno a ello.

Desde en qué consola jugar, qué juegos comprar o qué títulos debemos escoger, las rivalidades en esta escena del entretenimiento también son fuertes y dignas de analizar. Tras escribir sobre el versus entre Dota 2 y League of Legends, ahora le toca el turno a los battle royale: Fortnite y PlayerUnknown's Battlegrounds.

Partamos de lo básico. Ambos videojuegos pertenecen al género de los Battle Royale, 100 personas son arrojadas a un isla, dónde deberán recoger armas y protección para tratar de llegar a ser el último sobreviviente en un terreno que va reduciendo su tamaño por la acción de una tormenta mortífera. PUBG está forjado con el motor gráfico Unreal Engine 4 de Epic Games, empresa creadora de Fortnite. Aunque sean rivales en el género, siguen siendo como hermanos, debido a que, además, ambos juegos están bajo la tutela de Tencent, el publisher que los distribuye en todo el mundo.



Vayamos a las individualidades:

PlayerUnknown’s Battlegrounds

PUBG es el padre de los battle royale tal como lo conocemos hoy y salió a la venta a 20 dólares para PC a mediados del 2017 en modo “early Access”. Creado por Brendan Greene, principal responsable de mods de supervivencia en otros títulos, PlayerUnknown’s Battlegrounds saltó rápidamente a la fama por mantener un apartado gráfico realista que te inmiscuía en una verdadera guerra por sobrevivir.

Su jugabilidad te permite lootear -recoger del suelo- una gran variedad de armas con distintas mejoras como empuñaduras, miras, o silenciadores que mejoran (valga la redundancia) su performance en los duelos; además, también podrás buscar entre armaduras y cascos para asegurar una mejor defensa.

Tener victorias en los battle royales es complicado y en PUBG lo es aún más. La emoción de quedar entre los 10 últimos personajes dentro de la isla es una de las mejores sensaciones entre los videojuegos online y conseguir el primer “Winner Winner Chicken Dinner” te hará sentir como un campeón.

La liga profesional del videojuego está en plena construcción, pero ya se han confirmado ligas competitivas regionales. Sudamérica estará presente y contará con clasificatorias para los torneos Major que se disputarán en todo el mundo. Hablamos de 2 y 4 millones de dólares en premios cada 6 meses.

Sin embargo, todo el cariño del juego se pierde entre las decenas de errores que surgen de la programación del videojuego. Ahora no tanto, pero en los meses anteriores, los bugs y glitches se hicieron tan notorios que era difícil jugar una partida sin tener errores en vehículos o en el personaje. Asimismo, la presencia de hackers era absurdamente grande, malogrando toda experiencia en PUBG. Por ahora la compañía ha mejorado en la detección de errores con Fix PUBG y hay menos errores graves en el juego. A veces pareciese que la compañía está más preocupada por sacar cosméticos que mejorar la experiencia en el juego.

Fortnite

El videojuego de Epic Games supo aprovechar la caída de PUBG a inicios de año por los motivos antes mencionados explotando su popularidad gracias a la intercepción de influencers y streamers y a su gratuidad. Con un apartado gráfico animado y cartoon, el videojuego simplificó las mecánicas de looteo con mejoras y entregó armas con rarezas, además de una gran variedad de ítems que combinaban en la creación de jugadas (grietas portátiles, ganchos, arbustos, etc.). Su mayor aporte al género es la mecánica de construcción, en la que podremos crear escaleras, paredes y pisos con madera, ladrillo y metal.

Aunque parezca fácil, la curva de aprendizaje en este videojuego es más complicada debido a que hacer buenas edificaciones te tomará un buen tiempo, pero por otro lado, el recoil de las armas en comparación a PUBG es baja.

Sus ligas competitivas sí son un absurdo: es tanto el dinero que gana la compañía con el videojuego que los torneos mensuales entregan entre 3 y 5 millones de dólares. Lastimosamente, el sistema esports en este videojuego aún es precario y no está abierto a Sudamérica.

Los cosméticos son otro punto aparte. No afectan la jugabilidad, pero el sistema de recompensas por misiones ingame hizo que los Pases de Batalla se conviertan en el principal mecanismo de recaudación de dinero de la empresa: tu pagas por desafíos que renuevan tu experiencia pero que no te ponen en ventaja de tus rivales y ganas nuevos personajes o bailes. Una premisa simple pero acogedora.

Por último, puedes jugar Fortnite en todas las plataformas de entretenimiento actuales existentes.

Ahora, ¿cuál es mejor? Te brindamos las pistas claves para que tú mismo analices esta pregunta:

-Epic Games supo mantener a su comunidad concediéndole sus mayores peticiones y conectando con creadores de contenido para eventos especiales con ellos.

-PUBG mantiene un mejor apartado gráfico que te permite experimentar de mejor manera la supervivencia. Posiblemente, ganar en PUBG será mucho más satisfactorio que ganar una partida en Fortnite.

-En PUBG el principal aprendizaje se dará en el sigilo y el control de las armas; en Fortnite será en las construcciones.

-La jugabilidad de Fortnite no es tediosa, es frenética y de duelos rápidos. Mueres y deseas ingresar nuevamente a una partida a seguir jugando. En PUBG todos es más pausado, más estratégico, más sigiloso.

-Los bugs en Fortnite no son escasos, pero incluso llegan a ser divertidos, mientras que los de PUBG son frustrantes.

-El modo esport de PUBG es muchísimo mejor y más ordenado que el de Fortnite.

-Fortnite te conectará con todo el mundo y podrás conectarte desde cualquier lado.

-Fortnite es gratuito, PUBG cuesta.

Cuéntanos, ¿qué juego te parece mejor? ¿Probarías al rival de tu favorito para experimentar un nuevo título Battle Royale?

