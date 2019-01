Rumor: Apple ya está trabajando en su propio "Netflix de los videojuegos"

La compañía estaría interesada en incursionar de manera fuerte en la escena del gaming | Fuente: Cheddar

Luego de los rumores de un posible nuevo iPod Touch destinado a videojuegos, un nuevo reporte relacionado llega de internet. Un artículo del sitio web especializado Cheddar afirma que Apple ya habría iniciado las conversaciones para desarrollar un nuevo servicio de suscripción de videojuegos.

Según la nota periodística, los de Cupertino estarían buscando crear un servicio similar a Netlflix con un gran catálogo de videojuegos exclusivos por ofrecer a cambio de un monto de dinero mensual.

Sin embargo, su función no sería solo un distribuidor, sino que buscaría crear sus propios videojuegos, por lo que también se señala que Apple también está en conversaciones con desarrolladores para crear sus propios proyectos.

No se ha hablado de precios ni de disponibilidad inmediata. Sin embargo, esto nos demuestra el gran interés que mantiene la empresa de Tim Cook ante el ascenso del gaming. Además, dentro del App Store, el 70% de los ingresos mensuales que llegan son gracias a los videojuegos, por lo que ya conocen los efectos de esta industria. No hay que olvidar que Apple no se encuentra en su mejor momento, ya que sus ventas se han desacelerado en el mundo e incursionar en este mundo puede dar un balance positivo.

Será cuestión de esperar movimientos oficiales de la compañía sobre el asunto. Estos servicios de suscripción y funciones en la nube se están popularizando y ya tenemos otros proyectos paralelos de Amazon y Google. ¿Podrán funcionar en un mundo actual gobernado por juegos gratuitos como Fortnite?

