‘Baldur's Gate 3’ fue elegido el mejor videojuego del año en The Game Awards

El exitoso juego de rol Baldur's Gate 3, basado en el mundo de Calabozos y dragones, fue designado videojuego del año, en la ceremonia de los The Game Awards 2023, celebrada anoche en Los Ángeles.

Ambientado en un reino fantástico de magos, elfos, bárbaros y otros personajes, Baldur's Gate 3 es la última entrega de la serie creada por Larian Studios.

"El equipo de Larian se dejó el alma durante seis años en este juego, a veces en circunstancias muy difíciles", aseguró el fundador y director del estudio, Swen Vincke, al recoger el premio.

"Este fue nuestro juego durante el COVID, por el camino perdimos a bastante gente", agregó Vincke, vestido con armadura como un personaje del juego que cuenta con millones de fans tras su lanzamiento en agosto.

También aspiraba al máximo galardón el juego de supervivencia Alan Wake 2, que fue premiado por su dirección y narrativa. Desarrollado por Remedy Entertainment y publicado por Epic Games, gira en torno a un escritor que intenta escapar de una dimensión alternativa.

"Cuando más de 100 personas creen en la misma visión y construyen algo a partir de ella, podemos hacer milagros, podemos hacer arte y podemos ser más que la suma de nuestras partes", dijo Sam Lake, director del juego, al recoger el premio.



Premios y tráileres

La ceremonia contó con la participación de famosos como Matthew McConaughey y Timothee Chalamet y proyectó una serie de tráileres de nuevos títulos en preparación.

Hideo Kojima, icono japonés de los videojuegos, presentó el juego OD que está realizando en colaboración con el actor y cineasta Jordan Peele.

"Es un videojuego, no me malinterpreten, pero al mismo tiempo es una película, una nueva forma de comunicación", aseguró Kojima sobre OD, juego inmersivo que busca poner a prueba el umbral del miedo.

Peele, que dirigió las películas Nop (2022), Us (2019) y Get Out (2017), aseguró que el videojuego que está creando Kojima es totalmente inmersivo y absolutamente aterrador.

"Yo crecí viendo películas y soy creador de videojuegos, Jordan creció jugando y ahora es director de cine", dijo Kojima. "Esta colaboración será realmente increíble", aseguró. (AFP)