Es oficial: WhatsApp ya permite enviar mensajes a desconocidos sin necesidad de agregarlos

Enviar mensajes a números desconocidos en WhatsApp es una tarea tediosa, principalmente por el hecho de tener que agregar a la persona con la que, posiblemente, tengamos solo una interacción en toda la vida.

El servicio de mensajería comprende este tema y, de acuerdo con WaBetaInfo, está lanzado una herramienta útil y sencilla, pero necesaria, para hacerlo de forma más rápida y sin agregar al otro usuario.

Enviar mensajes sin agregar

La nueva función de WhatsApp ya se encuentra tanto para versiones de Android y iOS actualizadas.

Para enviar un mensaje a una persona que no tengamos agregada, solo debes dar clic en el botón de mensaje nuevo en la pantalla de inicio de WhatsApp y escribir el número en la barra de búsqueda.

Al ingresar los 9 dígitos, aparecerá en la categoría "No está en tus contactos", pero a la derecha del número y la foto de perfil está la opción para hacer clic en "Chatear", lo que te lleva directamente a una conversación con el usuario.

Hasta ahora, las únicas excepciones para realizar este tipo de conversaciones incluían iniciar el chat a través de un enlace web o responder a números no guardados en chats grupales.

Si bien WhatsApp no ​​ha dado una palabra oficial sobre la función, ha comenzado a implementarse ya en todo el mundo. Recuerda actualizar tu aplicación a la última versión. Si aún así no aparece, no desesperes y espera unos días a que llegue a ti.

Mayor privacidad

No guardar un número con el que tendremos poca interacción también es beneficioso para la privacidad de nuestros perfiles.

Los usuarios suelen guardar contactos para que puedan identificarlos revisando sus fotos de perfil de WhatsApp, pero es posible que se olviden de eliminarlos más adelante.

Además, guardar un contacto desconocido significa que es posible que pueda ver su foto de perfil: buscar el número de teléfono sin guardarlo en la lista de contactos puede considerarse una medida de privacidad adicional y definitivamente marca un importante paso adelante en la mejora de la mensajería en la experiencia de usuario.

Recuerda que la app ya llegó de forma independiente a relojes inteligentes, además que ahora te impondrá un avatar cuando decidas eliminar tu foto de perfil.