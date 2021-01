La app es una de las más seguras del mercado, pero también tiene configuraciones que ajustan su nivel de privacidad. | Fuente: Telegram

Telegram se ha convertido en la app del momento tras el éxodo masivo de usuarios de WhatsApp por su cambio en la política de datos. La app, junto a Signal, se promociona como una de las más seguras y privadas en el mercado, pero es necesario que los usuarios configuren la app para estar completamente protegidos.

¿Alguna vez te has preguntado si WhatsApp leía tus mensajes? La respuesta es y seguirá siendo no por un simple motivo: el cifrado de extremo a extremo. Esta característica está por defecto en la app de Facebook (no debes configurar nada) para los chats personales y grupales. La encriptación de los textos, audios y videos, así como las llamadas, no permiten que nadie, ni la propia WhatsApp, pueda acceder a su contenido.

Sin embargo, en Telegram, aunque tenga esta característica, no está activada por defecto.

La app rusa mantiene dos tipos de cifrados para sus conversaciones, la cual el usuario debe conocer para conocer sus diferencias y ventajas.

De acuerdo con Telegram, “tenemos dos capas de cifrado seguro. El cifrado servidor-cliente es usado en los chats en la Nube (privados y grupales). Los chats secretos usan una capa adicional de cifrado cliente-cliente. Todos los datos, sin importar su tipo, son cifrados de la misma manera, ya sean textos, multimedia o archivos”.

De manera general, el cifrado servidor-cliente, basado en el protocolo MTProto 2.0, sincroniza todos sus datos entre todos los dispositivos y los carga a los servidores de la nube de manera determinada. Esta encriptación hace que ni los servicios de internet, ni terceros puedan acceder al contenido de ellos. Pero Telegram sí puede, aunque ellos han asegurado que no lo hacen.

Según Telegram, su método de cifrado es el mejor compromiso para las funciones y la seguridad. Sus grandes grupos, canales y medios están respaldados y disponibles instantáneamente en todos sus dispositivos, y están encriptados en la nube en caso de pérdidas o por si hay algún caso de violación de leyes en ellas.

Por lo mismo, es necesario activar el cifrado de extremo a extremo (o cliente-cliente) para que nadie, ni Telegram, pueda acceder a su contenido. Y para ellos existen los chats secretos.

¿Cómo crear un chat secreto?

Telegram afirma que “los chats secretos están pensados para quienes quieren más seguridad que una persona promedio". Y es en ellos donde realmente podremos decir que estamos usando cifrado extremo a extremo. Esto significa que sólo tú y tu receptor pueden leer esos mensajes; nadie más puede descifrarlos. Los mensajes no pueden ser reenviados desde los chats secretos. Y, cuando eliminas mensajes en tu lado de la conversación, la app en el otro lado del chat secreto tendrá como orden eliminarlos también.

En esta función, puedes ordenar que tus mensajes, fotos, videos y archivos se autodestruyan en un periodo de tiempo determinado, luego que hayan sido leídos o abiertos por el destinatario.

Debido a que los mensajes de chat secreto son específicos del dispositivo, solo están disponibles en el dispositivo con el que inicia el chat. Si cierra sesión en el dispositivo actual, también perderá el chat secreto. Y una vez que elimine la conversación, todos los mensajes de la conversación también desaparecerán.

Para activarlo, es sencillo. Primero, escoge el contacto con el que deseas iniciar este tipo de conversación, ingresa a un chat con él y revisa sus datos de perfil, dale clic a los tres puntos de la zona superior derecha de la pantalla y escoge Iniciar Chat Secreto. Se te abrirá una nueva conversación con dichos atributos, la cual estará caracterizada por el símbolo de un candado.

De forma general, Telegram recopila menos datos del usuario y es menos invasivo con él, por lo que es altamente recomendado su uso.

