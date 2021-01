Los usuarios deberán aceptar estos nuevos términos y condiciones hasta el 8 de febrero. | Fuente: Unsplash

WhatsApp y Facebook están en el ojo de la tormenta tras el anuncio de nuevos términos y condiciones de uso para todos los usuarios de forma obligatoria. Esto ha llevado a que ya miles de ellos se pasen a servicios paralelos como Telegram o Signal.

Pero, en medio del terror ocasionado por las evidentes fallas a la privacidad, aún muchos usuarios no saben qué pasará exactamente con el servicio desde febrero, por lo que te invitamos a leer cinco preguntas frecuentes respecto a esta nueva y polémica actualización de WhatsApp.

¿Qué dicen las nuevas políticas de WhatsApp?

De acuerdo a la actualización de políticas y condiciones de uso, WhatsApp ahora se reserva el derecho de compartir los datos que recopila sobre usted con toda la red de la empresa matriz de Facebook, que incluye la propia red social homónima, Messenger e Instagram. Bajo las palabras de la compañía, “WhatsApp recibe información y comparte información con las otras empresas de Facebook. Podemos usar la información que recibimos de ellos, y ellos pueden usar la información que compartimos con ellos, para ayudar a operar y comercializar servicios”.

Esto, hasta el 8 de febrero, es opcional, pero a partir de esa fecha se volverá obligatorio.

¿Qué datos obtendrá Facebook de mi WhatsApp?

Al usar WhatsApp, puede compartir con la app su lista de contactos, ubicación, información financiera (compras en la aplicación) y datos de uso, así como el identificador único de su teléfono, entre otros tipos de los llamados metadatos.

¿Qué hará Facebook con los datos recolectados?

La compañía quiere poder ofrecer anuncios más específicos a las personas en Facebook e Instagram conociendo también sus hábitos de uso en WhatsApp y permitiendo que las empresas acepten pagos en WhatsApp por elementos en los que, por ejemplo, se hizo clic en los anuncios de Instagram.

¿Facebook ahora puede leer tus conversaciones de WhatsApp?

No. La información captada por la compañía no incluye chats de ningún tipo, los cuales no son posibles de leer por la empresa debido al protocolo de encriptación que tienen los mensajes. Estos solo pueden ser leídos por el emisor y el receptor de las conversaciones.

¿La política es la misma a nivel mundial? ¿Por qué es diferente?

No. Por ejemplo, esta política no se encuentra disponible en Europa. Las autoridades europeas de protección de datos, que bajo las estrictas leyes de privacidad de la Unión Europea están facultadas para multar a las empresas con un 4% de los ingresos anuales globales si infringen las reglas del bloque, ya han expresado sus preocupaciones sobre el uso de los datos de usuarios de la app. Ya en el pasado Facebook ha dicho que no combinaría los datos de WhatsApp con el de otros servicios como el propio Facebook, pero no cumplió, siendo multada por 134 millones de dólares en 2014.

Ante el escándalo, más de 100,000 usuarios descargaron Signal de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google en los últimos dos días, mientras que Telegram acumuló casi 2.2 millones de descargas, según datos de la firma de análisis Sensor Tower.

