WhatsApp ha traído una serie de novedades en todo 2020. El servicio propiedad de Facebook ha agregado el modo oscuro, mensajes que se autodestruyen, entre más funciones.

La compañía está trabajando en varias actualizaciones para este siguiente año. Una de las más próximas es la revisión de sus políticas de privacidad para 2021, la posibilidad de abrir la aplicación en varios dispositivos, videollamadas y más.

WhatsApp en varios dispositivos

Una de las funciones más rumoreadas este año fue la posibilidad de abrir WhatsApp en varios dispositivos sin la necesidad de la conexión del celular. Sin embargo, este 2020 no hemos podido disfrutar de esta herramienta, pero la compañía lleva trabajando en esto y lo más probable es que se lance en 2021. Además, le ayudará para competir contra Telegram.

Modo vacaciones

Esta herramienta será perfecta para aquellas personas que quieren desconectarse totalmente del trabajo, además de evitar el estrés y cuidar la salud mental. WhatsApp lleva preparando un nuevo "modo vacaciones" que te permite mantener archivadas las conversaciones, así lleguen nuevos mensajes.

Nuevas políticas de servicio

El 2021 para WhatsApp empezará con una nueva política de serivicio que se activará el 8 de febrero. Hasta el momento, no se sabe qué nuevas clausulas incorporará, pero puede estar entorno a la privacidad y cómo se utilizan los datos personales. No podrás usar WhatsApp si no aceptas estos nuevos términos.

Videollamadas con ocho personas

WhatsApp ya está probando esta nueva función que permitirá videollamadas hasta con ocho personas. La herramienta está presente en las versiones beta más recientes de iOS y Android.

Las llamadas grupales con hasta ocho participantes se inician de la misma forma que las actuales, desde la pestaña de llamadas de WhatsApp, pulsando el botón de llamada, eligiendo 'Llamada en grupo' y seleccionando hasta siete contactos más.

