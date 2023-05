WhatsApp amenaza con dejar el Reino Unido ante nuevas políticas del gobierno

Una gran polémica se está desarrollando entre el Reino Unido y WhatsApp y es que el gobierno está en medio de la creación de un proyecto de ley que puede exigir que la app elimine su cifrado de extremo a extremo.

Quitar esta función, que evita que personas ajenas a las conversaciones puedan leer los mensajes de WhatsApp, sería incluso decisiva para Meta, quien podría abandonar el territorio por esta exigencia.

Reino Unido vs. WhatsApp

El proyecto de ley de seguridad en línea está siendo elaborado desde hace 4 años y posee más de 250 páginas.

El proyecto de ley otorga a Ofcom (el regulador de las comunicaciones) el poder de imponer requisitos para que las redes sociales utilicen tecnología para combatir el terrorismo o el contenido de abuso sexual infantil, con multas de hasta el 10 % de la facturación global para aquellos servicios que no cumplan. Las empresas deben hacer "mejores esfuerzos" para desarrollar u obtener tecnología para obedecer el aviso.

“El proyecto de ley no brinda protección explícita para el cifrado”, dijo una coalición de proveedores, incluidos los líderes del mercado WhatsApp y Signal, en una carta abierta el mes pasado, “y si se implementa tal como está escrito, podría facultar a Ofcom para tratar de forzar el escaneo proactivo de mensajes privados en servicios de comunicación encriptados de extremo a extremo, anulando como resultado el propósito del cifrado de extremo a extremo y comprometiendo la privacidad de todos los usuarios”.

Esta situación ha sido analizada por WhatsApp, quienes aseguran que solo un 2 % de sus usuarios está en el Reino Unido, por lo que no pondrían al riesgo al resto. “El 98 % de nuestros usuarios están fuera del Reino Unido”, dijo el jefe de WhatsApp, Will Cathcart, a The Guardian en marzo. “No quieren que reduzcamos la seguridad del producto y, simplemente, sería una elección extraña para nosotros optar por reducir la seguridad del producto de una manera que afectaría al 98% de los usuarios”.

Y los propios legisladores están preocupados por estas decisiones gubernamentales. “Tienen un sistema que funciona para miles de millones de personas en todo el mundo. Un mercado relativamente pequeño como el Reino Unido no es algo por lo que comprometerían a sus miles de millones de usuarios en todo el mundo”, señala Claire Fox, quien forma parte de la Cámara de Lores.

Ponen salvaguardas

Esta semana, Politico informó que el Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología quería encontrar una salida a la fila y está teniendo conversaciones "con cualquiera que quiera discutir esto con nosotros".

Un portavoz del Ministerio del Interior dijo: “Apoyamos un cifrado fuerte, pero esto no puede ser a costa de la seguridad pública. Las empresas tecnológicas tienen el deber moral de asegurarse de no cegarse a sí mismas ni a las fuerzas del orden ante los niveles sin precedentes de abuso sexual infantil en sus plataformas”.

“El proyecto de ley de seguridad en línea de ninguna manera representa una prohibición del cifrado de extremo a extremo, ni requerirá servicios para debilitar el cifrado”, también refiere.

Para expertos, esto es “una ambigüedad intencional”. “Tienen cuidado de decir que no tienen intención de prohibir el cifrado de extremo a extremo… pero al mismo tiempo se niegan a confirmar que no podrían hacerlo bajo los nuevos poderes del proyecto de ley. Esto crea un juego de gallinas de alto riesgo, en el que el gobierno cree que las empresas les darán más si les imponen la amenaza de órdenes técnicas drásticas”, finaliza Richard Allan, demócrata que trabajó como jefe de política de Meta durante una década hasta 2019.