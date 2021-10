Cambiar los colores de la app no es válido si es que comprometes tus datos de por medio. | Fuente: WhatsApp

WhatsApp es una app que genera una gran de emociones en los usuarios por el contenido de sus mensajes. Por lo mismo, han nacido una gran cantidad de aplicaciones modificadas del original para intentar personalizar y hasta llegar al limite la privacidad de los mensajes y estados de los usuarios buscan aprovechar este gran mercado.

Ante ello, aplicaciones como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, WhatsApp Gold, WhatsApp Aero y ahora WhatsApp Delta están teniendo un gran incremento de usuarios, pero no son avaladas ni por la propia Facebook o tiendas de aplicaciones. ¿Por qué no deberías bajarlos?

¿Por qué no bajar modificaciones de WhatsApp a nuestros celulares?

El principal motivo por el que no deberías bajar WhatsApp Delta es porque no cuenta con el cifrado de extremo a extremo con el que la app original resguarda las conversaciones, por lo que tus mensajes, fotos y videos podrían caer en manos de terceros.

Segundo, es que WhatsApp Delta no se descarga por la Play Store, la tienda oficial de Google que le da una revisión de seguridad a las aplicaciones que se ofertan por dicho canal. Por lo mismo, al caer en tiendas de terceros, no pasa por los protocolos de seguridad necesarios para cualquier app.

Finalmente, si esto no te convence, WhatsApp ya ha puesto ultimátum a las personas que usan estas versiones, amenazándolas con una suspensión de sus cuentas.

WhatsApp indica que la suspensión de cuentas puede ser inmediata y sin previo aviso.

Si tu cuenta está suspendida, recibirás el siguiente mensaje cuando intentes acceder a WhatsApp: "Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp. Contacta con soporte para recibir ayuda".

Deberías acceder con la versión oficial cuando acabe tu tiempo de suspensión para evitar un bloqueo permanente.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuédateEnCasa