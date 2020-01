La directiva está en vigencia desde junio de 2019. | Fuente: Europa Press 2020 | Fotógrafo:

El caso de Jeff Bezos ha causado revuelo en el ambiente internacional. La difusión de fotografías íntimas del CEO de Amazon fue señalada a causa de un mensaje de WhatsApp enviado por el príncipe de Arabia Saudita. Esta situación ha remecido hasta a la propia Casa Blanca, y ahora se ha hecho público que la propia ONU no usa la aplicación por motivos de seguridad.

De acuerdo con la agencia Reuters, un portavoz de las Naciones Unidas declaró que los funcionarios de la organización no usan WhatsApp porque “no es compatible como un mecanismo seguro”.

Las declaraciones fueron brindadas por Farhan Haq, actual voz de la ONU, luego de ser consultado por alguna comunicación entre el secretario general Antonio Guterres con el príncipe Mohammed bin Salman al respecto de la acusación de hackeo: “Los altos funcionarios de la ONU han recibido instrucciones de no usar WhatsApp… Entonces no, no creo que el secretario general lo use”.

WhatsApp respondió a este movimiento con un comunicado de prensa: "Cada mensaje privado está protegido por un cifrado de extremo a extremo para ayudar a evitar que WhatsApp u otros vean chats. La tecnología de cifrado que desarrollamos con Signal es muy apreciada por los expertos en seguridad y sigue siendo la mejor disponible para las personas de todo el mundo”.

Los expertos de ciberseguridad contratados por el mismo Bezos aseguraron que un enlace de video enviado por la cuenta de WhatsApp del príncipe fue el determinante del hackeo. Las Naciones Unidas pidieron una “investigación inmediata por parte de Estados Unidos y otras autoridades relevantes”.

