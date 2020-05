WhatsApp incorporará una nueva función para sincronizar más dispositivos | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: Jamie Street

WhatsApp ha mantenido un ritmo interesante de implementaciones no liberadas que se irán acumulando hasta un “big update” futuro. Sin embrago, es interesante ver que ese puñado de funciones ya está en desarrollo. La nueva beta disponible para desarrolladores ya muestra los primeros detalles de una nueva función en la plataforma, que les permite a los usuarios conectar un segundo dispositivo a la misma cuenta.

En este caso, el sitio WABetaInfo muestra capturas de pantalla de la versión 2.20.143 de Android, aun en desarrollo. En este caso, aun no se encuentra operativa y, según la publicación, estarían afinando detalles para evitar la mayor cantidad de errores durante las pruebas iniciales.

Así luce la nueva pantalla de dispositivos sincronizados en WhatsApp | Fuente: WABetaInfo

Resulta interesante ver cómo WhatsApp propone la conexión WiFi para emparejar el segundo dispositivo, y no un plan de datos. Seguramente no desean que otro teléfono con un número distinto acceda a un historial que no le corresponde, o utilizarán el WiFi para la sincronización de mensajes en ambos equipos.

Adicional a la pantalla de emparejamiento, tenemos una segunda captura de los equipos ya sincronizados con nuestra cuenta.

Esta es la pantalla con la lista de quipos que ya están sinceronizados con nuestra cuenta | Fuente: WABetaInfo

Esta actualización aun no llega a los canales de distribución, pero seguramente recibiremos los primeros indicions pronto.