"Quiero ganar la Copa Davis con Perú": el sueño de Ignacio Buse, el tenista del momento

Ignacio Buse se ha convertido en una sensación en el deporte nacional. Su actuación en la Copa Davis ante Chile, donde ganó su partido ante Nicolás Jarry, número 20 del ránking ATP, lo han colocado como la nueva esperanza del tenis peruano.

En conversación con La rotativa del aire de RPP, la raqueta nacional indicó que aún siente ansiedad y tristeza por la derrota en los Qualifiers 2024, pero se encuentra conforme con la llave que hizo.

Además, aseguró que, en este nivel, no tiene mucho que mejorar, y lo único que le queda es mantener el nivel alto siempre.

"Después de la derrota hay mucha ansiedad y tristeza de parte de todo el equipo, pero me voy con sensaciones bastante buenas de la serie contra (Nicolás) Jarry. Ahora solo me queda competir para llegar a la siguiente serie de la mejor manera", indicó en un primer momento.

"Ya se mejora muy poco en este nivel. Yo creo que es ser más constante en el juego y poder mantener un nivel alto por mucho tiempo. Por ahí debo mejorar un poco el saque", complementó

Luego, indicó que sus más grandes sueños son ganar la Copa Davis con Perú y un Grand Slam.

"Siempre pongo el Perú primero. Ganar la Copa Davis con el Perú lo pongo como primero o ganar la medalla olímpica como Perú. Y ganar cualquier Grand Slam sería un sueño hecho realidad", aseguró.

¿Cómo inició en el tenis y qué planes tiene a futuro?

Por otro lado, confesó que se inició en el tenis gracias a su padre, quien es entrenador. "Mi papá es coach de tenis, trabaja en Miami (Estados Unidos). Con él empecé en el club Villa. Es mi mentor", indicó el tenista de apenas 19 años.

Luego, habló sobre su futuro en el deporte. Según indicó, piensa llevar el tenis junto con sus estudios universitarios. De hecho, contó que el año pasado estuvo estudiando, pero lo tuvo que dejar por la Copa Davis.

"El año pasado iba a empezar en una universidad en Georgia, pero no pude por un tema de papeles. Luego, empecé en una universidad virtual, pero no me fue bien porque empezó la Copa Davis", indicó en un primer momento.

"En marzo volveré a la universidad, pero con muy pocos cursos, cosa que puedo seguir con el profesionalismo y no afecte mi carrera como profesional", complementó.

Por último, afirmó que su máximo referente es Roger Federer, y que admira la carrera de Juan Pablo Varillas.

"Mi ídolo siempre será Roger Federer. Tengo muchos referentes, pero mi ídolo siempre ha sido Roger Federer. En el tenis nacional es (Juan Pablo) Varillas. Tratamos de seguir sus pasos (...) A Juanpi lo he visto en su mejor momento y esperamos lograr todo lo que ha logrado", finalizó.

