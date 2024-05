Rafael Nadal tras quedar eliminado de Roland Garros: "Si es la última vez, lo he disfrutado"

¿Su retiro está cerca? El tenista español Rafael Nadal perdió en la primera ronda de Roland Garros —por primera vez en su carrera— ante el alemán Alexander Zverev, en tres sets corridos (6-3, 7-6 y 6-3), y todo indicaría que fue su último partido en el Abierto de Francia.

Tras el cotejo, el excampeón del certamen, confesó que, probablemente, haya sido su último partido en el Grand Slam de polvo de ladrillo.

"Si es la última vez, lo he disfrutado", indicó en un primer momento Rafael Nadal. "Es difícil para mí hablar, no sé si será sea la última vez que esté aquí delante de todos nosotros", complementó el tenista.

"ME VOY CARGADO DE AMOR DEL LUGAR QUE MÁS AMO"



✍️ Rafa Nadal



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/x34lxl4sY8 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 27, 2024

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Nadal y sus planes a futuro

La Philippe Chatrier lució repleta para lo que sería el último partidos de Rafael Nadal en Roland Garros. De hecho, batió récord de asistencias (15.225 entradas) en un duelo de primera ronda. Además, la organización le dio el micrófono para dirigirse al público, algo inusual para los derrotados.



El tenista contó que hay un buen porcentaje de posibilidades de que no vuelva a jugar en Roland Garros, pero que no puede decirlo al 100%. "Puede que en dos meses diga que ya es bastante", aunque "aún no lo siento", apuntó el astro español.



En todo caso, sí afirmó su deseo de retornar a París este mismo año para otra competición muy especial. "Quiero volver a esta pista para los Juegos Olímpicos", afirmó entre las ovaciones.



Nadal explicó que, tras dos años muy duros por las constantes lesiones, tenía el sueño de volver a Roland Garros, pero reconoció que no estaba al nivel de su rival, Alexander Zverev, actual número 4 del mundo. "Tengo que felicitar a Sasha por este gran partido", dijo sobre su rival, al que deseó "lo mejor en el resto del torneo".



Rafael Nadal, a punto de cumplir 38 años y que logró su primer Roland Garros con solo 19, en 2005, se despidió de su fiel público de París con unas palabras de reconocimiento al cariño que ha recibido en un torneo que le tiene como a uno de sus grandes ídolos.



"Los sentimientos que he tenido aquí han sido realmente inolvidables. Gracias desde el fondo de mi corazón", expresó Nadal con la voz muy emocionada.