¡Leyenda viva! Rafael Nadal venció a Pedro Cachín y clasificó a octavos del Masters 1000 de Madrid

Una leyenda que sigue sorprendiendo en el tenis sobre polvo de ladrillo. Rafael Nadal alcanzó este lunes los octavos de final del Masters 1000 de Madrid luego de un partido de más de tres horas contra el argentino Pedro Cachín por 6-1, 6-7 (5/7), 6-3.

El español, ganador de 22 títulos de Grand Slam, no se imponía en tres partidos consecutivos desde el US Open 2022 y tras su éxito frente a Cachín (#91 ATP) se enfrentará el martes al checo Jiri Lehecka por un lugar en los cuartos de final de Madrid.

"Veremos cómo me despierto mañana (martes)", declaró 'Rafa' Nadal tras el partido. "Aprovecho al máximo jugar aquí, no puedo pedir más, todo el tiempo que acumule esta semana sobre la pista tiene un gran valor para mí, tanto emocionalmente como tenísticamente", agregó.

Rafa Nadal en octavos de Madrid

Antes de esta presentación, Rafael Nadal había logrado ya su primera victoria contra un jugador de la parte alta del ranking desde noviembre de 2022, al derrotar al número 11 del mundo Álex de Miñaur, quien fue su verdugo unas semanas atrás en el ATP 500 de Barcelona.

Las tres victorias acumuladas esta semana en la Caja Mágica, igualan el total que llevaba en toda la temporada: una en Brisbane en enero y dos en Barcelona este mes de abril.

Contra Cachín, Nadal sacó la artillería en el primer set, ganado con una manifiesta superioridad. Pero el argentino reaccionó durante la segunda manga, y tras desperdiciar dos bolas de set en el décimo juego, Cachín se hizo con el set en el 'tie-break'.

En ese momento, el reloj marcaba ya 2 horas y 12 minutos de juego, lo que despertó la preocupación sobre el estado físico del exnúmero 1 del mundo, que llegaba al Masters 1000 de Madrid tras unos meses marcados por las constantes lesiones. Finalmente, ‘Rafa’ se hizo con la victoria en 3 horas y 4 minutos de partido.

El match point de 'Rafa' Nadal ante Cachín en el Masters 1000 de Madrid | Fuente: ESPN

¿Nadal seguirá jugando en Madrid?

Esta tercera victoria consecutiva, pese a su malestar físico, da rodaje a Rafael Nadal un mes antes del inicio de Roland Garros (26 de mayo al 9 de junio), donde logró 14 títulos. Por el momento, en el live ranking ya logró escalar 207 posiciones y ocupa el 305° del mundo.

"Hace mucho que no juego un partido a tres horas, pero ha sido una pena no ganar el segundo set porque en el momento en el que estoy me daba más que jugar tres horas", advirtió.

"Estoy feliz por haber sido capaz de aceptar el reto del tercer set y por haber mejorado. En el primer set estuve demasiado cómodo y él demasiado nervioso y era irreal su nivel, lo ha aumentado y he competido demasiado poco para ir tomando decisiones rápidas y porque las cosas no salen automáticas", finalizó ‘Rafa’.