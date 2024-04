Se acabó el sueño: Rafael Nadal fue eliminado en segunda ronda del ATP 500 de Barcelona [VIDEO]

El final del recorrido en Conde de Godó. El tenista español Rafael Nadal, que volvió a competir después de más de tres meses de ausencia, fue eliminado este miércoles en la segunda ronda del ATP 500 de Barcelona por el australiano Alex de Miñaur, en sets corrido por 7-5 y 6-1.

‘Rafa’, ganador de 22 torneos de Grand Slam, se mostró a nivel competitivo, pero acabó acusando la falta de ritmo de alta exigencia ante el australiano, actual número once del mundo, que aceleró en el segundo set.

"He conseguido una victoria contra Rafa en tierra, que es algo que nunca creí que iba a lograr en mi carrera", dijo tras el partido De Miñaur.

Rafa Nadal, afuera de Barcelona

Rafael Nadal (#644 ATP) se había impuesto con comodidad (6-2, 6-3) al italiano Flavio Cobolli el martes en su vuelta a la competición desde su lesión en enero pasado en el torneo de Brisbane, pero él mismo reconoció que no era favorito ante el australiano.

"El duelo contra De Miñaur tendrá un ritmo que no sé si seré capaz de seguir, pero vamos a intentarlo", había afirmado el tenista español tras derrotar a Cobolli.

‘Rafa’ empezó viendo cómo su rival le rompía su juego inicial, pero con 3-2 abajo, el balear logró reaccionar para devolver el break point e igualar el marcador 3-3.

Alex de Miñaur, cuarto cabeza de serie del torneo, pasó por unos momentos de apuros, pero con 5-5 en el marcador, encadenó ocho puntos seguidos para cerrar el set 7-5. En la segunda manga, el oceánico dio una mayor intensidad a su juego que Nadal no pudo seguir.

Nadal perdió 7-5 y 6-1 ante De Miñaur en la 2R del ATP 500 de Barcelona | Fuente: ESPN

¿Cuándo volverá a jugar Rafael Nadal?

El australiano rompió el saque de Nadal en el tercer juego para ponerse 2-1 y confirmar el 3-1 con su servicio. ‘Rafa’ sufrió para seguir el ritmo, lanzado al ataque y que volvió a romper el saque de su rival, que logró levantar tres bolas de quiebre antes de que De Miñaur se pusiera 4-1 y confirmara el 5-1 con su saque.

Rafael Nadal debería ahora seguir su preparación con vistas a Roland Garros la próxima semana en el Masters 1000 de Madrid.

"Casi con total seguridad no podré volver a competir en Barcelona. Me hubiera gustado luchar el torneo, pero para mí ha sido muy bonito poder jugar dos partidos. Es duro para mí. En Madrid jugaré según me encuentre. Tendré que acumular una semana más de buenos entrenamientos. En el partido me he sentido bien. Lo he disfrutado", declaró el exnúmero 1 del mundo.