Indignación en el US Open: sujeto arrebató a un niño la gorra que le había regalado Kamil Majchrzak [VIDEO]

El hombre arranchó la gorra al menor y la guardó. | Fuente: RPP

Gran indignación ha causado en el US Open la actitud de un hombre, que arrebató a un niño la gorra que le había regalado el tenista polaco Kamil Majchrzak.

Majchrzak acababa de salir victorioso en su intenso partido contra el ruso Karén Jachánov, tras lo cual se acercó a un grupo de fanáticos para firmar autógrafos.

Entre los aficionados, se encontraba un pequeño niño, que -emocionado- le pedía a su ídolo que le firme una pelota. Al verlo, Majchrzak no solo le dio su autógrafo, sino que se sacó su gorra y se la acercó, con la intención de obsequiársela.

Sin embargo, antes de que el muchacho pueda coger el presente, apareció un hombre y se lo arrebató. Pese a los reclamos del muchacho, el sujeto guardó la gorra en el bolso de su acompañante y siguió de largo, como si nada.

El video del incidente rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde unánimemente se condenó la actitud del hombre.



Una historia con final feliz

La historia llegó a oídos del propio Kamil Majchrzak, quien a través de sus redes sociales hizo un llamado a sus seguidores para poder contactar al pequeño niño y poder darle un regalo en compensación por lo ocurrido.

“No me di cuenta que la gorra no llegó al niño. Por favor, gente, ayúdenme a encontrarlo”, publicó en sus historias de Instagram.

Horas después, el tenista contó que logró contactar al menor y pudo entregarle la gorra prometida. “Me sorprende el poder del internet. ¡Lo conseguimos! Todo bien”, posteó el polaco.

