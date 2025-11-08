Gonzalo Bueno vs Joao Reis da Silva EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver duelo por la semifinal del Challenger de Lima 3?

Gonzalo Bueno sacó la cara por el Perú y es el único representante nacional en el Challenguer de Lima 3. Está entre los mejores cuatro tenista y buscará meterse a la gran final en el Club Terrazas, en Lima (Perú).
Gonzalo Bueno vs Joao Reis da Silva: ¿cómo llegan a la semifinal del Challenger de Lima 3 2025?
Gonzalo Bueno llega a esta instancias tras vencer en un partido vibrante al chileno Cristian Garín. Joao Reis da Silva, en tanto, superó al argentino Genaro Olivieri.
¿Cuándo y dónde juegan Gonzalo Bueno vs Joao Reis da Silva EN VIVO por semifinal del Challenger de Lima 3 2025?
El partido Gonzalo Buenos vs Joao Reis da Silva, correspondiente a cuartos de final del Challenger de Lima 3 (Igma Open), se jugará este sábado 8 de noviembre en la cancha central del Club Terrazas, en Lima (Perú).
A qué hora juegan Gonzalo Bueno vs Joao Reis da Silva EN VIVO por el Challenger de Lima 3 2025?
- En Perú, el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 3:00 p.m.
- En Brasil, el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 5:00 p.m.
- En Colombia, el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 3:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 3:00 p.m.
- En Chile, el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 5:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 4:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 4:00 p.m.
- En Argentina, el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 5:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 5:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 5:00 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 3:00 p.m.
¿Dónde ver el partido Bueno vs Joao Reis da Silva EN VIVO por TV y streaming?
El partido entre Gonzalo Bueno vs Joao Reis da Silva se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de la página web del ATP Tour (Challenger TV). También podrás seguir el punto por punto en RPP.pe.