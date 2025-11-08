Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Gonzalo Bueno vs Joao Reis da Silva EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver duelo por la semifinal del Challenger de Lima 3?

Gonzalo Bueno la esperanza del tenios nacional.
Gonzalo Bueno la esperanza del tenios nacional. | Fuente: IPD
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Sigue los detalles del partido entre Gonzalo Bueno vs Joao Reis da Silva por el Challenger de Lima 3 en el Club Terrazas.

Gonzalo Bueno sacó la cara por el Perú y es el único representante nacional en el Challenguer de Lima 3. Está entre los mejores cuatro tenista y buscará meterse a la gran final en el Club Terrazas, en Lima (Perú).

Gonzalo Bueno vs Joao Reis da Silva: ¿cómo llegan a la semifinal del Challenger de Lima 3 2025?

Gonzalo Bueno llega a esta instancias tras vencer en un partido vibrante al chileno Cristian Garín. Joao Reis da Silva, en tanto, superó al argentino Genaro Olivieri.

¿Cuándo y dónde juegan Gonzalo Bueno vs Joao Reis da Silva EN VIVO por semifinal del Challenger de Lima 3 2025?

El partido Gonzalo Buenos vs Joao Reis da Silva, correspondiente a cuartos de final del Challenger de Lima 3 (Igma Open), se jugará este sábado 8 de noviembre en la cancha central del Club Terrazas, en Lima (Perú).

A qué hora juegan Gonzalo Bueno vs Joao Reis da Silva EN VIVO por el Challenger de Lima 3 2025?

  • En Perú, el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 3:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 5:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 4:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 4:00 p.m. 
  • En Argentina, el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 5:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 5:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Bueno vs Joao Reis da Silva comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el partido Bueno vs Joao Reis da Silva EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Gonzalo Bueno vs Joao Reis da Silva se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de la página web del ATP Tour (Challenger TV). También podrás seguir el punto por punto en RPP.pe.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Gonzalo Bueno Tenis más tenis Challenguer Lima 3

RPP TV

En Vivo

Más sobre Más Tenis

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA