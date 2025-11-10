Se estrenó con triunfo: Ignacio Buse clasificó a la segunda ronda del Challenger de Montevideo

El tenista peruano Ignacio Buse (110 ATP) debutó con victoria en el Challenger 100 de Montevideo (Uruguay) al vencer por 6-3 y 6-1 al kazajo Timofey Skatov (237), en duelo correspondiente a la ronda de 32. El encuentro se disputó en la cancha 2 del torneo y tuvo una duración de 1 hora y 33 minutos.

Buse, séptimo sembrado del cuadro, mostró una actuación sólida y dominante, destacando con un 76% de puntos ganados con el primer servicio, un 66% con el segundo, y concretando 4 de las 11 oportunidades de quiebre que generó.



El triunfo tiene un valor especial, ya que “Nacho” había superado previamente a Skatov en Heilbronn, durante la semana en que conquistó su primer título Challenger.



Con este resultado, el peruano sigue firme en su objetivo de ingresar al Top 100 del ranking ATP, lo que le permitiría asegurar un lugar en el cuadro principal del Abierto de Australia 2026.



En la siguiente ronda, Buse enfrentará al ganador del duelo entre el español David Jordà Sanchis (N°412) y el lituano Vilius Gaubas (N°133).