Ignacio Buse vs. Reis Da Silva: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por octavos del Challenger de Lima 3?

Ignacio Buse vs. Joao Reis Da Silva EN VIVO: se enfrentan este jueves 6 de noviembre en la pista central del Club Terrazas, en Lima (Perú). El partido corresponde a los octavos de final del Challenger Lima 3 2025 y se jugará no antes de las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por la señal streaming de ATP Tour . Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





En la temporada que ha visto su mayor crecimiento hasta el momento en su carrera, Ignacio Buse busca coronarse con un título en su Lima natal. Así, el Igma Open es su última chance y buscará instalarse en cuartos de final cuando se mida al brasileño Reis Da Silva.

'Nacho' (#105 ATP) es el quinto sembrado de la competencia y el principal crédito nacional. Gonzalo Bueno también se mantiene en carrera en la modalidad de singles, mientras que Juan Pablo Varillas se despidió en esta instancia.

Ignacio Buse vs Reis Da Silva: ¿cómo llegan a los octavos de final del Challenger de Lima 3 2025?

Ignacio Buse debutó en el Challenger de Lima 3 imponiéndose por 6-1 y 6-2 al colombiano Miguel Tobon. Por su parte, Joao Reis Da Silva superó en la ronda previa por 2-0 al argentino Lautaro Midon.

¿Cuándo y dónde juegan Buse vs Reis Da Silva EN VIVO por octavos de final del Challenger de Lima 3 2025?

El partido Ignacio Buse vs Joao Reis Da Silva, correspondiente a octavos de final del Challenger de Lima 3 (Igma Open), se jugará este jueves 6 de noviembre en la cancha central del Club Terrazas, en Lima (Perú).

A qué hora juegan Buse vs Reis Da Silva EN VIVO por octavos de final del Challenger de Lima 3 2025?

En Perú , el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 7:00 p.m. En Brasil , el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 9:00 p.m.

En Bolivia, el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 9:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Buse vs Reis Da Silva comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver el partido Buse vs Reis Da Silva EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Ignacio Buse y Joao Reis Da Silva se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de la página web del ATP Tour (Challenger TV). También podrás seguir el punto por punto en RPP.pe.

Ignacio Buse vs. Reis Da Silva: historial de resultados

Ignacio Buse y Joao Reis Da Silva se han enfrentado dos veces a lo largo de sus carreras. En el Perú F8, en 2021, el brasileño ganó por 2-0, mientras que en el Challenger de Santiago de este año se impuso 'Nacho' por 2-0-