Con Cristiano, Portugal vs. Armenia: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por las Eliminatorias UEFA 2026?

Portugal vs. Armenia: ¿dónde ver EN VIVO por Eliminatorias UEFA 2026?
Portugal vs. Armenia: ¿dónde ver EN VIVO por Eliminatorias UEFA 2026? | Fuente: Selección de Portugal
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Cristiano Ronaldo y Portugal comienzan su camino hacia el Mundial 2026 visitando a Armenia por las Eliminatorias de Europa.

Portugal vs. Armenia EN VIVO: se enfrentan este sábado 6 de setiembre en Vazgen Sargsyan Republican Stadium, en Yerevan (Armenia), desde las 11:00 a.m. (hora peruana) por la fecha 1 del grupo F de las Eliminatorias 2026 de UEFA. La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


El campeón de la UEFA Nations League comienza su recorrido hacia el Mundial 2026. Portugal se estrena en las Eliminatorias, una vez más con el liderazgo de Cristiano Ronaldo, pero aún con sensaciones encontradas: los lusos disputarán su primer partido tras el fallecimiento de Diogo Jota.

Según se reveló, en el partido entre Armenia y Portugal, se guardará un minuto de aplausos en el minuto 21 -el número que llevaba Diogo Jota- en memoria del exdelantero de Portugal y del Liverpool, que falleció el pasado 3 de julio junto a su hermano André Silva.

Armenia vs Portugal: altas y bajas para la fecha 1 de las Eliminatorias UEFA 2026

Ante Armenia, Portugal jugará su primer partido tras el fallecimiento de Diogo Jota, un habitual en la convocatoria de Roberto Martínez. A la convocatoria lusa regresa Joao Cancelo tras recuperarse de una lesión.

¿Cuándo y dónde juegan Armenia vs Portugal EN VIVO por las Eliminatorias UEFA 2026?

El partido de Armenia contra el seleccionado de Portugal está programado para el sábado 6 de setiembre en Vazgen Sargsyan Republican Stadium, en Yerevan (Polonia). El recinto tiene capacidad para recibir a 14 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Armenia vs Portugal EN VIVO por las Eliminatorias UEFA 2026?

  • En Perú, el partido Armenia vs. Portugal comienza a las 11:00 a.m.
  • En Portugal, el partido Armenia vs. Portugal comienza a las 5:00 p.m.
  • En Chile, el partido Armenia vs. Portugal comienza a las 12:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Armenia vs. Portugal comienza a la 1:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Armenia vs. Portugal comienza a las 12:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Armenia vs. Portugal comienza a las 11:00 a.m. 
  • En Ecuador, el partido Armenia vs. Portugal comienza a las 11:00 a.m. 
  • En Bolivia, el partido Armenia vs. Portugal comienza a las 12:00 p.m.  
  • En Uruguay, el partido Armenia vs. Portugal comienza a la 1:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Armenia vs. Portugal comienza a la 1:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Armenia vs. Portugal comienza a la 1:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Armenia vs. Portugal comienza a las 10:00 a.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Armenia vs. Portugal comienza a las 12:00 p.m.
  • En España, el partido Armenia vs. Portugal comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Armenia vs Portugal EN VIVO por TV y streaming?

El partido Armenia vs. Portugal será transmitido EN VIVO en Perú y Sudamérica por TV en ESPN y vía streamign por Disney+. En México, el cotejo va por la señal de Sky Sports. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Armenia vs Portugal: alineaciones posibles

Armenia: Spertsyan; Haroyan, Aghbalyan, Arutyunyan, Avanesyan; Serobyan, Beglaryan, Mkrtchyan, Shaghoyan, Sevikyan, Tiknizyan.

Portugal: Diego Costa; Joao Neves, Rúben Días, G. Inacio, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernándes; F. Conceicao, Cristiano Ronaldo ©, J. Palhinha.

Armenia vs Portugal: ¿cuánto pagan las apuestas por un gol de Cristiano Ronaldo?

Casa de ApuestasGol de Cristiano
Apuesta Total1.52
Betano1.40
DoradoBet1.52

  • Cuotas correspondientes al gol de Cristiano Ronaldo EN CUALQUIER MOMENTO del partido.
  • Cuotas sujetas a cambio según cada casa de apuestas.

