"Mi deseo es que se retire", el pedido desesperado del padre de Novak Djokovic a su hijo

Sorprendente confesión. El padre de Novak Djokovic, número dos del tenis mundial y jugador que más Grand Slam ha ganado en la historia, espera que su hijo se retire el próximo año del tenis profesional.

En el documental Novak Djokovic-Untold Stories, Srdjan Djokovic confesó que el tenis es un trabajo muy exigente, tanto física como mentalmente. Por ello, espera que su hijo deje el deporte.

"Que algunos jóvenes ocupen su puesto para que él, poco a poco... No digo que sea el final, pero dentro de un año y medio...", declaró el padre de Novak en el documental.



"Es mi deseo como padre. Mi opinión es que desde hace tiempo debió dejar este trabajo tan difícil. Eso no es un deporte. Es un trabajo extremadamente difícil, en todos los sentidos, tanto en lo físico como en lo psíquico", indicó el progenitor.



"De la vida tiene muy poco porque está al máximo dedicado al trabajo y lleva ya 30 años sin desistir ni lo más mínimo", declaró, al señalar que toda la familia desearía poder pasar más tiempo con Nole, como se apoda el tenista.



"El tenis es solo una parte de su vida, no es toda su vida. Él será reconocido y conocido en el mundo, por lo que hará también después de este mundo del tenis del que saldrá, espero, el próximo año", cerró el padre del tenista serbio.



Novak Djokovic y su posible retiro: "Todavía tengo motivación"

El número dos del tenis mundial no ha hablado de su eventual retiro como jugador, pero aseguró -en algunas ocasiones- que todo dependerá de su estado físico y de la motivación.



"Es algo en lo que todavía encuentro motivación. Es una de las mayores razones de mi dedicación a este deporte todavía. A este nivel, debes tener objetivos claros. He funcionado de esa forma toda mi vida y es lo que me ha llevado a estas alturas", dijo Novak Djokovic, recientemente. "Llegan algunos nuevos chicos, y veré cuánto tiempo todavía tendré ganas de empujar", complementó.



Novak Djokovic ha ganado -hasta ahora- 23 títulos de Grand Slam y ha encabezado la ATP durante 389 semanas, entre los récords que ha logrado.

