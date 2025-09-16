“Un italiano con el acento de Hitler”: polémica por críticas del popular cantante Fedez contra Jannik Sinner

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante Fedez, uno de los más famosos y escuchados en Italia, desveló este martes una estrofa de lo que apunta a ser una nueva canción en la que carga contra el tenista Jannik Sinner, al que califica como "un italiano purasangre con el acento de Adolf Hitler".

El polémico rapero, con 3,4 millones de oyentes mensuales en Spotify, publicó en redes sociales una serie de líneas escritas en su bloc de notas personal en las que habla de varios personajes de la actualidad, entre ellos del estadounidense Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre; Elly Schelein, política italiana; o el italiano Carlo Acutis, conocido como 'santo millenial', el primero que vivió en el siglo XXI.

El cantante atacó por sus orígenes alemanes al tenista, nacido en San Cándido, localidad también con nombre alemán (Innichen) en la región de Trentino Alto-Adigio, e hijo de dos italianos, Jonnah y Singladine, con antepasados alemanes.

"Los italianos tienen un nuevo ídolo que se llama Jannik Sinner. Un italiano de pura cepa con el acento de Adolf Hitler", es la polémica frase que le dedica el cantante.



Polémica canción

El resto de la estrofa es el siguiente: "Han canonizado a un chico de 15 años por su milagro de jugar a la PlayStation sin decir palabrotas. Han disparado a un antiabortista estadounidense. ¡TRANQUILOS, CHICOS, EL PAPA SIGUE EN EL VATICANO! ¿Habéis oído lo que ha dicho Elly Schlein? 'Condeno a Israel, pero tengo muchos amigos hebreos'. Los italianos tienen un nuevo ídolo que se llama Jannik Sinner. Un italiano de pura cepa con el acento de Adolf Hitler".

La publicación de la estrofa anterior provocó la polémica y el multitudinario debate en redes sociales.

