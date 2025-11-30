Últimas Noticias
Tenis en los Juegos Bolivarianos 2025: ¿quiénes jugarán por el 'Team Perú' y cuál es el calendario de competencias?

Tenistas peruanos en los Juegos Bolivarianos 2025
Tenistas peruanos en los Juegos Bolivarianos 2025 | Fuente: Composición
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Gonzalo Bueno, Lucciana Pérez y Juan Pablo Varillas lideran al equipo peruano que competirá en cinco modalidades de tenis en los Juegos Bolivarianos 2025.

En la última semana de competencias de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 llega el turno del tenis. El deporte de la raqueta y la net es parte del evento multideportivo, que contará con pruebas de singles, dobles y dobles mixto.

El ‘Team Perú’ estará representado por seis tenistas. En la rama masculina van tres integrantes de la selección en la Copa Davis, siendo el de mejor ranking Gonzalo Bueno.

Por el lado de las damas, también se componen sus participantes con tenistas que han representado al país en la Billie Jean King, con Lucciana Pérez Alarcón como la carta más experimentada.

¿Cuándo se realizarán las pruebas de tenis de los Juegos Bolivarianos 2025?

La actividad del tenis en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 comenzará el lunes 1 de diciembre, con las modalidades de singles masculino y femenino y el dobles mixto. La competencia se desarrollará hasta el sábado 6 de diciembre.

¿Cuál será la sede de las pruebas de tenis en los Juegos Bolivarianos 2025?

Todas las competencias de tenis de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se realizarán en el Club Lawn Tennis, en el distrito de Jesús María (Lima). Las entradas para las competencias son GRATUITAS y el público en general puede adquirirlas en la página  bolivarianos2025.ticketmaster.pe.

¿Cuáles son los tenistas peruanos que participarán de los Juegos Bolivarianos 2025?

TENISTARANKING ATP/WTAPRUEBA INSCRITA
Gonzalo Bueno#213 ATPSingles y dobles mixto
Juan Pablo Varillas#270 ATPSingles y dobles masculino
Arklon Huertas Del Pino#895 ATPSingles y dobles masculino
Lucciana Pérez#448 WTASingles y dobles femenino
Romina Ccuno#798 WTASingles y dobles femenino
Yleymi MuelleSin rankingSingles y dobles mixto

Calendario de Perú en tenis de los Juegos Bolivarianos 2025

Lunes 1 de diciembre

  • 1° ronda - singles femenino
  • 1° ronda - singles masculino
  • Octavos de final - singles femenino
  • Octavos de final - singles masculino
  • Cuartos de final - dobles mixto

Martes 2 de diciembre

  • Octavos de final - singles femenino
  • Octavos de final - singles masculino
  • Semifinales - Dobles mixto

Miércoles 3 de diciembre

  • Cuartos de final - singles femenino
  • Cuartos de final - singles masculino
  • Cuartos de final - dobles femenino
  • Cuartos de final - dobles masculino

Jueves 4 de diciembre

  • Semifinales - dobles femenino
  • Semifinales - dobles masculino
  • Final y bronce - dobles mixto

Viernes 5 de diciembre

  • Semifinales - singles femenino
  • Semifinales - singles masculino
  • Final y bronce - dobles femenino
  • Final y bronce - dobles masculino

Sábado 6 de diciembre

  • Final y bronce- singles femenino
  • Final y bronce- singles masculino

¿Dónde ver EN VIVO las pruebas de tenis de los Juegos Bolivarianos 2025?

En Perú, los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 podrán seguirse EN VIVO y de manera GRATUITA por el canal de YouTube de RPP Deportes, disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más dispositivos.

RPP Deportes cuenta con señales simultáneas para la transmisión de las competencias EN DIRECTO desde los diversos escenarios de los Juegos Bolivarianos.

Tenis Juegos Bolivarianos Juegos Bolivarianos 2025 Juan Pablo Varillas Gonzalo Bueno Lucciana Pérez

